岡崎体育、心身の体調不良で療養へ イベント前日に出演見送り発表
【モデルプレス＝2026/06/12】芸能事務所であるソニー・ミュージックアーティスツの公式サイトが6月12日に更新された。シンガーソングライターの岡崎体育（36）が心身の体調不良のため、イベントへの出演を見送ると発表した。
【写真】岡崎体育、美形家族とのプリクラ
「岡崎体育は、心身の体調不良のため療養が必要との判断に至り、明日6月13日（土）に出演を予定しておりました『Pangea EXPO 2026』への出演をやむを得ず見送らせていただくこととなりました」と報告。「出演を楽しみにしてくださっていた皆様、 ならびに関係者の皆様へ多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」とつづった。
同日、イベントの公式X（旧Twitter）が更新され「Pangea EXPO 2026に出演予定だった岡崎体育がキャンセルとなりました。それに伴い『いざゆかんとす！』も形を変えての出演となります」とし「これに伴う払い戻しは行いませんのでご了承ください」と説明。「岡崎体育さまのご回復を心よりお祈り申し上げます」と記している。（modelpress編集部）
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◆岡崎体育、心身の体調不良によりイベント出演見送り
「岡崎体育は、心身の体調不良のため療養が必要との判断に至り、明日6月13日（土）に出演を予定しておりました『Pangea EXPO 2026』への出演をやむを得ず見送らせていただくこととなりました」と報告。「出演を楽しみにしてくださっていた皆様、 ならびに関係者の皆様へ多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」とつづった。
◆イベント公式X「ご回復を心よりお祈り申し上げます」
同日、イベントの公式X（旧Twitter）が更新され「Pangea EXPO 2026に出演予定だった岡崎体育がキャンセルとなりました。それに伴い『いざゆかんとす！』も形を変えての出演となります」とし「これに伴う払い戻しは行いませんのでご了承ください」と説明。「岡崎体育さまのご回復を心よりお祈り申し上げます」と記している。（modelpress編集部）
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