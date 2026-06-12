＝LOVE大谷映美里、ショーパンコーデでディズニー満喫「スタイル抜群」「お人形さんみたい」の声
【モデルプレス＝2026/06/12】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が6月10日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーを満喫するショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】指原プロデュース28歳美女「パークの雰囲気にぴったり」ショーパンコーデでディズニー満喫
大谷は「夕方から行ったけどいっぱい楽しめたよ〜」「シェリーメイちゃんのカチューシャ可愛かった」とつづり、東京ディズニーシーを訪れたことを報告し、園内での写真を複数枚投稿。ツインテールにシェリーメイのカチューシャを付けて、フリルのキャミソールにスラリと伸びる色白な脚が際立つショートパンツを合わせたコーディネートで、片足を上げてピーズのポーズ姿を披露している。
また「トイマニ初めて行ったの！ソアリンも乗れたよ〜」と園内の「トイ・ストーリー・マニア！」や「ソアリン：ファンタスティック・フライト」のアトラクションを満喫したことを明かしている。
この投稿には「スタイル抜群」「美しい脚に見とれる」「ディズニーコーデが可愛い」「お人形さんみたい」「見惚れてしまった」「パークの雰囲気にぴったり」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】指原プロデュース28歳美女「パークの雰囲気にぴったり」ショーパンコーデでディズニー満喫
◆大谷映美里、ディズニー満喫ショット公開
大谷は「夕方から行ったけどいっぱい楽しめたよ〜」「シェリーメイちゃんのカチューシャ可愛かった」とつづり、東京ディズニーシーを訪れたことを報告し、園内での写真を複数枚投稿。ツインテールにシェリーメイのカチューシャを付けて、フリルのキャミソールにスラリと伸びる色白な脚が際立つショートパンツを合わせたコーディネートで、片足を上げてピーズのポーズ姿を披露している。
◆大谷映美里の投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「美しい脚に見とれる」「ディズニーコーデが可愛い」「お人形さんみたい」「見惚れてしまった」「パークの雰囲気にぴったり」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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