◇交流戦 巨人0―3西武（2026年6月12日 ベルーナD）

巨人は交流戦ラストカードとなった西武とのセ・パ首位対決に今季最少タイのわずか2安打で敗れ、6連勝（2分け挟む）後に2連敗。貯金が6に減った。

巨人の零敗は今季7度目。また、2試合を残して巨人の2014年以来12年ぶり3度目となる交流戦優勝の可能性も消滅した。

5月31日の日本ハム戦（エスコンF）でプロ初完投（敗戦投手）してから中11日で今季10度目の先発マウンドに上がったドラフト1位左腕・竹丸は初回、1死一塁から長谷川の適時二塁打で失点。試合開始から11球で先制点を献上した。

打線は相手先発右腕・高橋光成に対して初回に松本の死球とダルベックの中前打で2死一、三塁の好機を築いたが、大城が空振り三振に倒れて先制ならず。

竹丸が本来の調子を取り戻した2回以降は投手戦となり、5回を終えて高橋光成が1安打7奪三振で無失点、竹丸が2安打8奪三振で1失点とお互いの先発投手が三振の山を築いていった。

そして、0―1のまま迎えた6回だった。竹丸は先頭の9番・石井に対してストレートの四球。カラリオを併殺打性の遊ゴロに打ち取ったものの、守備陣の乱れもあって併殺崩れで1死一塁となったあと、一走・カナリオがスタートを切る。

だが、せっかくピッチアウトしたボールを捕手の岸田が二塁にワンバウンド悪送球して1死三塁とピンチが広がると、次の球を滝沢に左前適時打されて痛恨の2点目を失った。

打線は高橋光成の曲がりの大きいスイーパーに苦しみ、7回まで1安打無得点10三振。その後も西武の継投にかわされた。

竹丸は2試合連続完投目前の8回、2死走者なしの場面で3アウト目になるはずだった西川の左中間への飛球を中堅・キャベッジがグラブに当てて落球し、続く滝沢に適時三塁打を許してここで降板。

7回2/3で105球を投げて自己新となる12三振を奪い、4安打3失点（自責1）と力投するも打線の援護なく、自身3連敗で今季5敗目（5勝）。2試合連続2桁奪三振の力投も勝利を手にすることはできず、ついに勝敗が並んでしまった。