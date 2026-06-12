声優とアイドルの二つの顔を持つユニット「ピュアリーモンスター」で、ひときわユニークで明るい輝きを放つ勝野里奈。スポニチ東京本社でのインタビューで、その原点から葛藤、そして未来への夢まで、その胸の内に迫った。（「推し面」取材班）

勝野の表現者としての原点は、幼少期の一人遊びにある。ハロー！プロジェクトの松浦亜弥に憧れ「アイドルってキラキラで可愛い！」と感じる一方で、一人っ子だった勝野は人形で遊ぶ際、いくつものキャラクターに声を当てて物語を紡いでいた。「親も結構人形で喋ってくれるタイプだったので、それがすごい楽しくて」。そんな姿を見た親から「声優」という職業を教えられ、やがて「ラブライブ！」と出会う。「声優もアイドルも、どっちもできるんだ！」。その衝撃が、進むべき道を照らした。

表現者として最も大事にしていることを問うと「自分を消すこと」だと語る。特にシリアスな役を演じる際は、普段の天真爛漫な自身を完全に封印し、キャラクターの感情に没入することを徹底するという。「舞台ではもうその人がいなきゃいけない。だからこそ本当に緊張しちゃうんです」

当初は緊張と役への没入がせめぎ合い混乱してしまうこともあった。しかし、経験を重ねる中で変化が訪れる。舞台袖では極度の緊張に襲われても、一度ステージに足を踏み出せば「『スンッ』てキャラクターになれるようになってきた」。それは客観的な感覚からの脱却であり、役と一体になる“憑依”の瞬間を掴んだ証でもあった。

華やかな世界の裏側で、思い通りにいかない悔しさや、自身の無力感にさいなまれる夜は一度や二度ではない。「こんな気持ちでステージに立って大丈夫かな」。不安に押しつぶされそうになる時、心を奮い立たせるのは、いつだってファンの存在だ。「ステージに出るとみんなニコニコして待っててくれている。それが一番乗り越えられる糧なんです」。

新幹線で遠方から駆けつけ、ライブチケットに加え、決して安くはない特典会に参加してくれるファン。「里奈ちゃんキラキラしてて元気が出るよ」と、真っ直ぐな言葉を届けてくれるファン。心のこもった手紙の一つ一つが、お守りのように心を支えている。

「普通に生きてたら、そんな自分にお金を払ってライブに来てくれて、さらに話しに来てくれるってことが本当にありがたい」。だからこそ、ファンから受け取った全ての想いを、何倍にもして返したい。その一心でマイクを握り、ステージで最高の「キラキラ」を放つ。 ピュアリーモンスターは10年目へ向かう。勝野は途中加入メンバーとして、初期メンバーが築き上げてきたものを「初心を忘れずに継承していきたい」と力を込める。振付の一つ一つを正しく踊り継ぎ、歴史を未来へ繋ぐ覚悟だ。

そして、大きな夢がある。『しゅがぴゅあ』が現体制初のタイアップ曲となった経験をバネに、今度は「自分が出演するアニメ作品の主題歌をピュアリーモンスターで歌うこと」。そして、応援してくれるファンがいる全国の街を巡ることだ。「皆さんの土地に、一人一人の土地に行きたいですね」。その言葉には、ファンへの感謝と、まだ見ぬ景色への尽きない情熱が込められていた。勝野里奈の挑戦は、まだ始まったばかりだ。