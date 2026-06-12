JOYSOUNDのカラオケ総合デイリーランキングが発表されました。

人気曲がランクインするなか、歌唱時間がわずか「3秒」で、誰もが聞いたことのある“あの曲”が4位に急上昇しました！

【写真を見る】タイパを意識！？秒刻みスケジュールの「30分結婚式」

「3秒で歌い終わる」CMソングが“タイパ”で人気！?

南波雅俊キャスター:

CMでおなじみの曲「伯方の塩」が快挙です。

JOYSOUNDのカラオケ総合デイリーランキングで「4位」に入っています。

【JOYSOUND カラオケ総合デイリーランキング】※6月7日集計

1位:好きすぎて滅！（M!LK）

2位:怪獣の花唄（Vaundy）

3位:残酷な天使のテーゼ（高橋洋子）

4位:伯方の塩≪本人歌唱映像≫（塩谷信廣）

5位:IRIS OUT（米津玄師）

6位:マリーゴールド（あいみょん）

7位:水平線（back number）

8位:サウダージ（ポルノグラフィティ）

9位:ダーリン（Mrs.GREEN APPLE）

10位:爆裂愛してる（M!LK）

曲「伯方の塩」は得点が低く、分析採点AI+での平均点は63.187点、最高点は79.582点。

JOYSOUNDによると、楽曲が短いと判定時間が少ないため、高得点を取るのが難しいそうです。

Nスタスタッフが検証してみたところ、最初は62点だったのですが、1時間の成果で72点まで得点を上げることができました。

検証の結果、得点アップのためのポイントとして、以下の3つのポイントに気づいたと話しています。

▼音程バーを意識しすぎない

▼恥じらいなくして自信を持つ

▼周りが応援すること

タイパ意識「家事をしているとき」が約6割 便利なレンチン商品登場

南波キャスター:

広がるタイパの世界はカラオケだけではありません。

あるアンケートでは「生活の中でタイパを意識するとき」の60.6%が「家事をしているとき」と回答（※R＆G調べ 有効回答数500人）。

街からも、このような声が聞こえていました。

30代

「一番時間をとられるのが料理。どうにかしたい」

20代

「料理はレンチンだけ！など短縮させている」

困っている人たちがいる「料理」についてのタイパ商品が登場しています。

▼ライフ「ジューシー銀だら 西京漬け」645円

・つきっきりで焼かなくてOK。レンチン3分で魚料理

・パックに穴を開け生魚を加熱。

・年間約21万食販売

※ライフの首都圏店舗のみでの販売、取り扱いは店舗により異なる

▼味の素「スチーミー豚チャーシュー用」322円

・通常2時間かかるところ、レンチン13分でチャーシュー

・豚バラ肉の塊を入れ、揉む→加熱（8分）→蒸らす（5分）だけ

秒刻みのスケジュール「結婚式」もタイパの時代か

南波キャスター:

人生の一大イベントも“タイパ”の時代になっているようです。

▼小さな結婚式

・30分/7万7000円〜

・食事や引き出物はなし※オプションとして追加可能

予約:式の1週間前から可能

規模:最大30人程度

年間、約5000組が利用している（日本全国）

30分のスケジュールを見てみると、入場から退場まで“秒きざみ”です。

【“タイパ挙式”スケジュール】※人前式の場合

0分00秒:入場

1分14秒:開式宣言

1分46秒:誓いの言葉

2分50秒:結婚指輪交換

6分14秒:誓いのキス

7分00秒:誓約書に署名

10分17秒:誓約書披露

14分30秒:友人スピーチ

24分38秒:新郎父スピーチ

31分01秒:退場

“反タイパ”で流行「伊能忠敬界隈」

南波キャスター:

タイパが叫ばれる中で、“反タイパ”とも取れる動きがあります。

SNSで話題なのが「伊能忠敬界隈」です。

伊能忠敬とは、日本全国を歩いて測量し、実測による日本地図を初めて完成させた人物です。SNSではそこから転じて、「長距離を歩く人々」のことを指します。

例えば、「山手線で“伊能忠敬界隈”」ということで、山手線を1周歩くことが流行っているそうです。

山手線は1周34.5キロですが、Nスタスタッフが東京〜渋谷までの20.5キロ（※内回り・営業キロ参照）を寄り道しながら、実際に挑戦したところ、時間にして約12時間、4万歩以上だったそうです。

スタッフは「歩かないと通らない道を通るので冒険感があった」と話していました。

東京だけでなく、名古屋でも「伊能忠敬界隈」はあります。

名古屋市広報課の公式Xが「地下鉄名城線は、1周歩くと約30kmです」と投稿しており、名城線を歩くことをおすすめしています。

時間をあえて使うということもいいかもしれませんね。