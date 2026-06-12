歌唱時間「3秒」！“あの曲”が前代未聞の快挙！究極のタイパカラオケ 人生の一大イベントも“タイパ”の時代？【Nスタ解説】
JOYSOUNDのカラオケ総合デイリーランキングが発表されました。
人気曲がランクインするなか、歌唱時間がわずか「3秒」で、誰もが聞いたことのある“あの曲”が4位に急上昇しました！
【写真を見る】タイパを意識！？秒刻みスケジュールの「30分結婚式」
「3秒で歌い終わる」CMソングが“タイパ”で人気！?
南波雅俊キャスター:
CMでおなじみの曲「伯方の塩」が快挙です。
JOYSOUNDのカラオケ総合デイリーランキングで「4位」に入っています。
【JOYSOUND カラオケ総合デイリーランキング】※6月7日集計
1位:好きすぎて滅！（M!LK）
2位:怪獣の花唄（Vaundy）
3位:残酷な天使のテーゼ（高橋洋子）
4位:伯方の塩≪本人歌唱映像≫（塩谷信廣）
5位:IRIS OUT（米津玄師）
6位:マリーゴールド（あいみょん）
7位:水平線（back number）
8位:サウダージ（ポルノグラフィティ）
9位:ダーリン（Mrs.GREEN APPLE）
10位:爆裂愛してる（M!LK）
曲「伯方の塩」は得点が低く、分析採点AI+での平均点は63.187点、最高点は79.582点。
JOYSOUNDによると、楽曲が短いと判定時間が少ないため、高得点を取るのが難しいそうです。
Nスタスタッフが検証してみたところ、最初は62点だったのですが、1時間の成果で72点まで得点を上げることができました。
検証の結果、得点アップのためのポイントとして、以下の3つのポイントに気づいたと話しています。
▼音程バーを意識しすぎない
▼恥じらいなくして自信を持つ
▼周りが応援すること
タイパ意識「家事をしているとき」が約6割 便利なレンチン商品登場
南波キャスター:
広がるタイパの世界はカラオケだけではありません。
あるアンケートでは「生活の中でタイパを意識するとき」の60.6%が「家事をしているとき」と回答（※R＆G調べ 有効回答数500人）。
街からも、このような声が聞こえていました。
30代
「一番時間をとられるのが料理。どうにかしたい」
20代
「料理はレンチンだけ！など短縮させている」
困っている人たちがいる「料理」についてのタイパ商品が登場しています。
▼ライフ「ジューシー銀だら 西京漬け」645円
・つきっきりで焼かなくてOK。レンチン3分で魚料理
・パックに穴を開け生魚を加熱。
・年間約21万食販売
※ライフの首都圏店舗のみでの販売、取り扱いは店舗により異なる
▼味の素「スチーミー豚チャーシュー用」322円
・通常2時間かかるところ、レンチン13分でチャーシュー
・豚バラ肉の塊を入れ、揉む→加熱（8分）→蒸らす（5分）だけ
秒刻みのスケジュール「結婚式」もタイパの時代か
南波キャスター:
人生の一大イベントも“タイパ”の時代になっているようです。
▼小さな結婚式
・30分/7万7000円〜
・食事や引き出物はなし※オプションとして追加可能
予約:式の1週間前から可能
規模:最大30人程度
年間、約5000組が利用している（日本全国）
30分のスケジュールを見てみると、入場から退場まで“秒きざみ”です。
【“タイパ挙式”スケジュール】※人前式の場合
0分00秒:入場
1分14秒:開式宣言
1分46秒:誓いの言葉
2分50秒:結婚指輪交換
6分14秒:誓いのキス
7分00秒:誓約書に署名
10分17秒:誓約書披露
14分30秒:友人スピーチ
24分38秒:新郎父スピーチ
31分01秒:退場
“反タイパ”で流行「伊能忠敬界隈」
南波キャスター:
タイパが叫ばれる中で、“反タイパ”とも取れる動きがあります。
SNSで話題なのが「伊能忠敬界隈」です。
伊能忠敬とは、日本全国を歩いて測量し、実測による日本地図を初めて完成させた人物です。SNSではそこから転じて、「長距離を歩く人々」のことを指します。
例えば、「山手線で“伊能忠敬界隈”」ということで、山手線を1周歩くことが流行っているそうです。
山手線は1周34.5キロですが、Nスタスタッフが東京〜渋谷までの20.5キロ（※内回り・営業キロ参照）を寄り道しながら、実際に挑戦したところ、時間にして約12時間、4万歩以上だったそうです。
スタッフは「歩かないと通らない道を通るので冒険感があった」と話していました。
東京だけでなく、名古屋でも「伊能忠敬界隈」はあります。
名古屋市広報課の公式Xが「地下鉄名城線は、1周歩くと約30kmです」と投稿しており、名城線を歩くことをおすすめしています。
時間をあえて使うということもいいかもしれませんね。