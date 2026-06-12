お笑いタレントの木梨憲武（64）が6月8日、Instagramを更新。7日に開催された安田記念で史上最年長のG1制覇を果たした武豊（51）プライベートショットを投稿し、ファンの間で大きな話題を呼んでいる。

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「武豊、最年少&最年長G1勝利記録！きのう安田成美記念でおめでとうー！！」というお茶目なコメントと共に投稿されたのは、楽しそうに寄り添う木梨と武の2ショット。満面の笑みでピースサインを向ける武の姿に加え、木梨は「2枚目、こちらも安田成美記念！！」と、妻で女優の安田成美（59）との仲睦まじい夫婦ショットも披露した。

【画像】武豊の快挙をお祝いする木梨憲武（画像は木梨憲武のInstagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「豊さんのピース珍しい」「どちらも最高のツーショットですね！」「めちゃ良い写真！！」「競馬もクラシックライブも安田記念だ」「安田成美記念爆笑 さすがのセンス」「めっちゃかわいくて大好きな仲良し夫婦」といったコメントが寄せられている。