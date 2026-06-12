◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム-中日（12日、エスコンフィールドHOKKAIDO）

中日の柳裕也投手が日本ハムとの交流戦に先発。随所でピンチを迎えながらも5回116球、3失点の内容でマウンドを降りました。

前回登板の西武戦では、7回5安打無失点の好投をみせた柳投手。この日は初回、先頭の水谷瞬選手に初球からツーベースヒットを放たれ、その後1アウト1、3塁のピンチで4番マルティネス選手のサードゴロの間に1点の先制を許します。

2回には、2つのヒットで2アウト1、2塁のピンチ。打席には初回で2塁打を許した水谷選手を迎えますがファウルフライに打ち取り、ピンチをしのぎました。

3回、4回もヒットを浴びピンチを背負いますが粘りの投球で追加点を与えません。

ただ同点で迎えた5回には、先頭からヒットを打たれ、さらに盗塁を許して1アウト2塁となると、水野達稀選手に3塁打、続いてレイエス選手にもタイムリーを浴び、2点を追加されました。その後も制球が定まらず、2つの四球で2アウト満塁となると、柳投手も思わずがっくりした表情をみせます。それでも最後は万波中正選手をセカンドフライに打ち取りそれ以上の失点は許しませんでした。

柳投手は5回まで116球を投げ3失点、8安打3四球の内容で降板となりました。