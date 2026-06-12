◇第110回日本陸上競技選手権大会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

日本陸上競技選手権大会の1日目は12日、女子5000mの決勝が行われ、山本有真選手が初優勝を果たしました。

レーススタートから先頭集団につけるも、残り1500ｍでは史上初の5連覇を目指す田中希実選手が一気に集団を突き放します。離されながらも2位につけていた山本選手でしたが、残り100ｍで一気に加速。田中選手をとらえ、このままゴールしました。結果、14分59秒89でゴールし、アジア大会代表権も手にしました。

ゴール後、「まさか14分台が出ると思っていなかったですし、優勝も目指していたところだったんですけど、実際になってみるとちょっと信じられないというか、夢のようです」と語った山本選手。レース中は2位以内を狙い、後続に追いつかれないことを意識していたそうですが「ラスト100メートルっていうところで先頭の背中が見えて、いってみるかという気持ちになれた」と明かし、地元の声援にも感謝します。

代表内定には「私は何度も代表にならせてもらって、日本でも東京世界陸上を走らせてもらって、正直自分の中では納得いかない走りの中で、自分が日本代表になっていいのかなって悩んだ時期もあった」とコメント。それでも「ここで優勝することによって、日本代表としてもっと堂々として走れるなって、すがすがしい気持ちです」と笑みを浮かべました。