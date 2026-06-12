日本選手権が開幕

今秋の名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた陸上の日本選手権が12日、愛知・パロマ瑞穂スタジアムで開幕。女子5000メートルで山本有真（積水化学）が14分59秒89の自己ベストで初優勝を飾った。田中希実（豊田自動織機）をゴール直前で大逆転する劇的な展開に、ファンも驚きを隠せなかった。

女子中長距離の大エース、田中が残り1500メートル付近で一気にギアチェンジ。そのままリードを広げて逃げ切るかに見えたが、残り100メートルを切って山本が猛追した。

ゴール直前で田中をかわすと、初めての15分切りとなる自己ベストで初優勝。劇的な展開でアジア大会の代表にも決まると26歳は歓喜の涙を流し、田中と抱き合った。X上のファンからも賛辞が相次いだ。

「山本有真さん凄かった。鳥肌」

「山本有真さんすげええええええ！！！」

「5000m女子凄い戦いだったな」

「ラストの大逆転 感動だわぁ」

「山本有真が田中希実を差しきった！」

「山本有真さんとジュウリョクピエロと被った。素晴らしいレース」

山本は昨年の世界選手権東京大会の5000メートルで、スタート時に人気アニメ「進撃の巨人」に登場する調査兵団の「心臓を捧げよ」のポーズを見せて話題となった。



（THE ANSWER編集部）