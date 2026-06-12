マネージャーがX更新

バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃（ミラノ）のマネージャーが12日、Xを更新。コート上とは雰囲気が一変の超レアショットを公開すると、ファンから熱視線が注がれた。

12日に更新された佐藤淑乃＆マネージャー共同のXアカウント。マネージャーが「off shot.」として、4枚の写真を公開した。

宝島社「sweet」の取材での一コマのようで、「初めての女性誌撮影。 可愛らしい雰囲気の写真を見て本人は『すご〜い！！』と感動していました」とつづった。スカート姿は超レアで「普段は全く履かないそうです」としている。X上のファンからは様々なコメントが寄せられた。

「自然体な淑乃ステキですね」

「バレーやっている時との表情のギャップがいいですね！」

「ヨシノはプレースタイルカッコイイけど ビジュも本当に映えるんで 本人も衣装もキラキラしてる」

「めちゃんこ可愛すぎて最高だわぁ〜」

24歳の佐藤は日本時間8日まで行われたネーションズリーグ第1週カナダ大会に出場。日本の開幕4連勝に貢献した。



（THE ANSWER編集部）