蒼井翔太、4thアルバム『LIMITLESS』よりリード曲「Facing My Shadow」先行配信＆MV公開
蒼井翔太が約3年ぶり・4枚目のフルアルバム『LIMITLESS』からリード曲「Facing My Shadow」を配信開始。あわせてミュージックビデオも公開した。
ミュージックビデオでは蒼井を取り囲むように仮面を付けたバンドメンバーが楽器を奏でていく演出が繰り広げられる。歌詞ともリンクした内容だ。
こちらの『LIMITLESS』を引っ提げたライブツアー＜蒼井翔太 LIVE 2026 WONDER lab. LIMITLESS＞のライブキービジュアルが昨日公開されたばかり。ライブツアーのチケットは現在一般発売中で、グッズ事前販売も来週19日からスタートする。
「Facing My Shadow」
作詞：徳田光希 作曲・編曲：三好啓太
楽曲配信一覧：https://shouta-aoi.lnk.to/LIMITLESS
4thアルバム『LIMITLESS』
2026.07.01 RELEASE
予約：https://shouta-aoi.lnk.to/4th_ALBUM0701
■初回限定盤
品番：KICS-94259
価格：￥5,500（税抜価格￥5,000）
形態：CD+Blu-ray+PHOTO BOOK
※特製スリーブケース仕様/36Pフォトブック封入
■通常盤
品番：KICS-4259
定価：￥3,600（税抜価格￥3,273）
形態：CD
【収録内容】
[CD] ※初回限定盤・通常盤共通
1.Facing My Shadow
作詞：徳田光希 作曲・編曲：三好啓太
2.火焔ノ鳥
作詞・作曲：山崎寛子 編曲：河合英嗣,山崎寛子
3.THE REVERSI
作詞・作曲・編曲：雪乃イト
4.PARADISE
作詞：Mio Aoyama(Blue Bird’s Nest) 作曲：ナカムラジュンキ(Blue Bird’s Nest) 編曲：渡辺徹(Blue Bird’s Nest)
5.Endless You
作詞：leonn,渡辺徹(Blue Bird’s Nest) 作曲・編曲：渡辺徹(Blue Bird’s Nest)
（TVアニメ『最推しの義兄を愛でるため、⻑⽣きします！』エンディングテーマ）
6.Lollipop
作詞：木葉あいり 作曲：井上和樹 編曲：秋浦智裕
7.テンションがマンション⤴︎
作詞・作曲・編曲：あ子
8.既読Mu★singナイト
作詞：蒼井翔太 作曲・編曲：奥村愛子
9.薺
作詞：leonn,日比野裕史,Mio Aoyama,小松レナ,松田莉奈,BOUNCEBACK(Blue Bird’s Nest) & 蒼井翔太
作曲：渡辺徹,ナカムラジュンキ,日比野裕史(Blue Bird’s Nest) & 蒼井翔太
編曲：日比野裕史×渡辺徹(Blue Bird’s Nest)
ストリングスアレンジ：清水武仁(Blue Bird’s Nest)
10.g
作詞：徳田光希 作曲：徳田光希,whatsme 編曲：whatsme
11.あいことば
作詞：YU-G 作曲・編曲：h-wonder
12.EVOLVE
作詞・作曲：綿貫直行(Dream Monster)
編曲：綿貫直行(Dream Monster) ,佐藤厚仁(Dream Monster)
（TVアニメ『出来損ないと呼ばれた元英雄は、実家から追放されたので好き勝⼿に⽣きることにした』オープニング主題歌）
[Blu-ray] 初回限定盤のみ
「EVOLVE」MUSIC VIDEO
「薺」MUSIC VIDEO
「Facing My Shadow」MUSIC VIDEO
ALBUM「LIMITLESS」MAKING MOVIE
※副⾳声として蒼井翔太のMVオーディオコメンタリー付き
LIVE Blu-ray『蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments』
2026.07.01 RELEASE
予約：https://shouta-aoi.lnk.to/LIVE_Orchestra
[Blu-ray]
KIXM-668 /￥8,800（税抜価格￥8,000）
＊初回製造分のみ
スペシャルBOX仕様
別冊フォトブック
【収録内容】
蒼井翔太 LIVE Orchestra 2026 Moments
2026年1月18日(日) 立川ステージガーデン
Overture
1.哀唄
2.絶世スターゲイト
3.イノセント
MC
4.Key to My Heart
5.Endless Song
6.spilt memories
MC
7.8th HEAVEN
8.I am
9.Tone
10.ずっと…
MC
11.薺
12.BAD END
13.give me ♡ me
14.Alright
MC
15.君のとなりで
［ENCORE］
16.TRANS-WINTER〜冬のむこう側〜
17.零
MC
18.Virginal
映像特典
SHOUTA AOI LIVE DOCUMENTARY 〜make a Moments〜
＜蒼井翔太 LIVE 2026 WONDER lab. LIMITLESS＞
ライブ特設サイト
https://www.shouta-aoi-sp.jp/2026limitless/
日程・会場
2026年7月26日(日) 16:30開場／17:30開演
大阪・NHK大阪ホール
2026年8月9日(日) 17:00開場／18:00開演
愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
2026年8月11日(火・祝) 17:00開場／18:00開演【SOLD OUT!】
埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
チケット代金
11,000円(全席指定・税込)
【チケット情報】
チケット一般発売中
https://shouta-aoi.lnk.to/WONDERlab.LIMITLESS
関連リンク
◆蒼井翔太 オフィシャルサイト
◆蒼井翔太 オフィシャルYouTubeチャンネル