4thアルバム『LIMITLESS』

2026.07.01 RELEASE

予約：https://shouta-aoi.lnk.to/4th_ALBUM0701

■初回限定盤

品番：KICS-94259

価格：￥5,500（税抜価格￥5,000）

形態：CD+Blu-ray+PHOTO BOOK

※特製スリーブケース仕様/36Pフォトブック封入

■通常盤

品番：KICS-4259

定価：￥3,600（税抜価格￥3,273）

形態：CD

【収録内容】

[CD] ※初回限定盤・通常盤共通

1.Facing My Shadow

作詞：徳田光希 作曲・編曲：三好啓太

2.火焔ノ鳥

作詞・作曲：山崎寛子 編曲：河合英嗣,山崎寛子

3.THE REVERSI

作詞・作曲・編曲：雪乃イト

4.PARADISE

作詞：Mio Aoyama(Blue Bird’s Nest) 作曲：ナカムラジュンキ(Blue Bird’s Nest) 編曲：渡辺徹(Blue Bird’s Nest)

5.Endless You

作詞：leonn,渡辺徹(Blue Bird’s Nest) 作曲・編曲：渡辺徹(Blue Bird’s Nest)

（TVアニメ『最推しの義兄を愛でるため、⻑⽣きします！』エンディングテーマ）

6.Lollipop

作詞：木葉あいり 作曲：井上和樹 編曲：秋浦智裕

7.テンションがマンション⤴︎

作詞・作曲・編曲：あ子

8.既読Mu★singナイト

作詞：蒼井翔太 作曲・編曲：奥村愛子

9.薺

作詞：leonn,日比野裕史,Mio Aoyama,小松レナ,松田莉奈,BOUNCEBACK(Blue Bird’s Nest) & 蒼井翔太

作曲：渡辺徹,ナカムラジュンキ,日比野裕史(Blue Bird’s Nest) & 蒼井翔太

編曲：日比野裕史×渡辺徹(Blue Bird’s Nest)

ストリングスアレンジ：清水武仁(Blue Bird’s Nest)

10.g

作詞：徳田光希 作曲：徳田光希,whatsme 編曲：whatsme

11.あいことば

作詞：YU-G 作曲・編曲：h-wonder

12.EVOLVE

作詞・作曲：綿貫直行(Dream Monster)

編曲：綿貫直行(Dream Monster) ,佐藤厚仁(Dream Monster)

（TVアニメ『出来損ないと呼ばれた元英雄は、実家から追放されたので好き勝⼿に⽣きることにした』オープニング主題歌）

[Blu-ray] 初回限定盤のみ

「EVOLVE」MUSIC VIDEO

「薺」MUSIC VIDEO

「Facing My Shadow」MUSIC VIDEO

ALBUM「LIMITLESS」MAKING MOVIE

※副⾳声として蒼井翔太のMVオーディオコメンタリー付き