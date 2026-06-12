Makiが11月22日(日)に開催される主催フェス＜Maki presents. MUSIC FESTIVAL「天和」2026〜人生とは博打の連続である。〜＞の第一弾ゲストアーティストとして、FOMAREの出演を発表した。

本イベントの記念すべき第一弾ゲストとしてMakiが真っ先に名前を挙げたFOMAREは、Makiがバンドを始めてからの大半の時間をともに過ごしてきたと言っても過言ではないほど、非常に長い付き合いを持つ盟友だ。同じ時代を生き、同じ3ピースという形態で牙を研いできた同世代。バンドを始めた仲間たちが次々とステージを去っていく中、今もなお第一線を走り続けている数少ない存在である。

両者はこれまでもお互いのツアーに誘い合うなど友好的な関係を築いてきたが、MakiにとってFOMAREは「常に一歩先を行く存在で、悔しくもあり、それ以上に心から尊敬しているバンド」だという。だからこそ、自分たちの大きな節目となるこの主催フェスには絶対にいてほしいと、並々ならぬ想いで今回のオファーに至った。同じ魂を持った3ピース同士、意地とリスペクトが交差する熱いステージを見せてくれるに違いない。

チケットは本日20時より3次先行がスタート。＜天和＞については、この先もメンバーがこだわり抜いた熱い豪華ゲスト陣が続々と発表される予定だ。

Makiは現在、全国ツアー＜Maki Tour 2026「四暗刻」＞を開催中。フェスへと繋がる彼らの“今”の勢いを体感できるこのツアーは、約1/3を終えて各地で熱狂の渦を生み出している。こちらのチケットも現在一般発売中。

◾️＜Maki presents. MUSIC FESTIVAL「天和」2026〜人生とは博打の連続である。〜＞ 日時：2026年11月22日（日）OPEN 14:30 / START 15:30

会場：COMTEC PORTBASE

出演：Maki、FOMARE and more… ▼チケット情報

チケット代：前売 \6,500 / 当日 \7,500

※入場時に1Drink代別途必要

3次先行：6/12(金)20:00〜6/21(日)23:59

URL：https://w.pia.jp/t/maki-tenho2026/

◾️Maki Tour 2026「四暗刻」 4/29(水•祝)Zepp Nagoya 【ONEMAN】

5/1(金)心斎橋BIGCAT with/キュウソネコカミ

5/12(火)恵比寿LIQUIDROOM with/BLUE ENCOUNT

5/13(水)千葉LOOK with/SHE’ll SLEEP

5/24(日)台湾・台北THE WALL with/KUZIRA

5/27(水)鈴鹿ANSWER with/the奥歯’s

5/29(金)熊本B9 V2 with/ THE FOREVER YOUNG

5/30(土)鹿児島SR HALL with/ THE FOREVER YOUNG

6/3(水)松本ALECX with/ENTH

6/4(木)高崎SUNBURST with/Recca

6/13(土)松山WStudioRED with/KUZIRA

6/14(日)高松DIME with/KUZIRA

6/18(木)柳ヶ瀬ants with/kurage

6/26(金)水戸LIGHT HOUSE with/HERO COMPLEX

6/28(日)HEAVEN’S ROCK Utsunomiya VJ-2 with/Northern19

7/3(金)神戸太陽と虎 with/dustbox

7/9(木)岡山CRAZYMAMA 2nd Room with/TETORA

7/11(土)出雲APOLLO with/サバシスター

7/15(水)静岡UMBER with/HONEST

7/16(木)F.A.D YOKOHAMA with/Blue Mash

7/24(金)KYOTO MUSE with/カライドスコープ

7/31(金)the five morioka with/KOTORI

8/2(日)札幌PENNY LANE 24 with/KOTORI

8/8(土)仙台Rensa with/coldrain

8/9(日)新潟GOLDEN PIGS RED STAGE with/w.o.d.

8/11(祝・火)金沢EIGHT HALL with/ヤバイTシャツ屋さん

8/15(土)福岡DRUM LOGOS with/ROTTENGRAFFTY

8/16(日)広島LIVE VANQUISH with/バックドロップシンデレラ

8/21(金)GORILLA HALL OSAKA 【ONEMAN】

9/4(金)Zepp Divercity TOKYO 【ONEMAN】

10/4(日)沖縄Output with/ヤングオオハラ ▼受付URL

https://w.pia.jp/t/maki-suanko2026/

◾️メジャー1stフルアルバム『My favorite things』 初回限定盤 通常盤 2026年3月18日（水）リリース

購入：https://lit.link/maki_mft Maki 日本コロムビア特設サイトhttps://columbia.jp/maki/ ▼先行配信「May」

配信：https://maki-jpn.lnk.to/Myfavoritethings 初回限定盤（CD+DVD）COZP-2308/9 ￥5,280（税込）※特殊パッケージ仕様

通常盤（CD）COCP-42655 ￥3,300（税込）

コロムビアミュージックショップ限定盤（Tシャツ付）

・初回限定盤＋Tシャツ ￥8,280（税込）

・通常盤＋Tシャツ ￥6,300（税込）

＊サイズ展開：M・L・XL（数量限定） ▼初回特典（CD＋DVD 初回限定盤）】

＊初主催フェスMaki pre. MUSIC FESTIVAL「天和」ライブの模様に加え、「My favorite things」 レコーディングメイキング映像を収録した特典DVD付 ▼収録曲（初回限定盤・通常盤・CMS限定盤 共通）

CD

1.May

2.走れ

3.Art

4.My favorite things

5.Tours

6.Buddy Buddy

7.星

8.迎春

9.Night Glory??

10.ナード

11.All Days All Night

12.BIRTHDAY DVD（初回限定盤のみ）

・Maki pre. MUSIC FESTIVAL「天和」〜全てを賭ケろ！〜 Live & Making MOVIE

・Making of 「My favorite things」