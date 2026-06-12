中島健人が、新曲「Fiction Love」のミュージックビデオを公開した。本楽曲は7月3日(金)より全国劇場で公開となる、中島健人の主演映画『ラブ≠コメディ』の主題歌となっている。

新曲「Fiction Love」は、もしもドラマの中の俳優たちが役を外れた現実世界でも恋におちたら…？というフィクションストーリーを描いた作品。恋する相手の気まぐれな一挙手一投足に翻弄される“僕”を、どこまでが嘘で、どこからが本当かわからないフィクションの世界に掛け合わせ、恋の駆け引きに戸惑う姿を描いている。映画の主題歌らしく撮影用語をちりばめた歌詞も聴きどころだ。

MVではピンクでまとめられたキュートな部屋に、かわいく過ごす中島健人の姿が。もしもこんな中島健人の日常があったら…？というコンセプトの映像になった。また、ダンスは中島健人本人による振り付けとのこと。

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■中島健人 本人コメント

ソロをスタートして初めてラブリーで可愛いMVができました。

ワンシチュエーションの中に展開される三人のケンティーをぜひお楽しみください。

もしかしたら最初はキュン！も出てくるかも。あ、振り付けも僕です。

中島健人

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楽曲のリリースにあわせ、LINE MUSIC、Spotify、ダウンロードストアではキャンペーンも実施されている。また6月14日(日)20:00からは、新曲の配信を記念して中島健人としては初となるTikTok LIVEで過去のライブ映像をTikTokで生配信することも決定した。こちらでは2025年1月に開催された＜KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 ”N / bias”＞のダイジェストをTikTokで楽しむことができる。（※本人の生出演はございません）

■6/14(日)20:00~TikTok LIVE

新曲配信を記念して、TikTok LIVEにて「KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 ”N / bias”」をダイジェスト放送

日時：6/14(日)20:00~

https://www.tiktok.com/@kento_nakajima313

■映画『ラブ≠コメディ』

2026年7月3日（金）全国公開 ＜STORY＞

「ラブコメ一色のキャリアに、終止符を打ちたい！」人間ドラマへの出演を熱望する俳優、神崎麗司。

しかし、またまた舞い込んだオファーは、世間が彼に求めるキラキラしたイメージそのままの”ラブコメ”だった。

理想と現実のギャップに葛藤しながら向かった撮影現場。そこで出会った共演者の南風美里は、麗司の想像を超えていた。

役のために妥協せず、不器用なほどまっすぐ突き進む彼女の姿に、麗司は苛立ちと戸惑いを感じながらも、目が離せなくなっていく。

「本当の自分」を見失っていた俳優と、「本当の自分」を貫くアイドル。

二人の情熱が周囲を動かし、バラバラだったキャスト・スタッフの心は次第にひとつに―。

観終わったあと、誰もが笑顔で「明日も頑張ろう」と思える、最高の輝きに満ちた大人の青春物語！ ■出演：中島健人 長濱ねる

板谷由夏 塩野瑛久 本多力 前野朋哉

今野浩喜 野村麻純 宮崎吐夢 磯山さやか 岩井拳士朗

信川清順 工藤美桜 今野大輝（B & ZAI）北代祐太 アパッチ長男

菊田竜大（ハナコ） 三石琴乃

光石研／財前直見 ■監督：紙谷楓

■脚本：大北はるか ■主題歌：中島健人「Fiction Love」（Sony Music Labels Inc.） ■製作：ストームレーベルズ

■配給：ストームレーベルズ／ライブ・ビューイング・ジャパン

■制作プロダクション：共同テレビ

©︎ Storm Labels Inc.

https://movie.storm-labels.co.jp/love

◾️＜”IDOL1ST KENTY”ASIA TOUR 2026＞ 台北・Zepp New Taipei 2026年8月29日（土）・8月30日（日）

バンコク・K Bank Siam Pic-Ganesha Theatre 2026年9月5日（土）・9月6日（日）

ソウル・Olympic Hall 2026年10月3日（土）・10月4日（日）

詳細：https://www.nakajimakento.com/news/detail/?id=582501