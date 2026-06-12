タレントの長嶋一茂が１２日放送のテレビ朝日系特番「ザワつく！路線バスで寄り道の旅」（金曜・午後６時５０分）に出演。路線バスの旅で共演のタレントを思いやる一幕があった。

この日の番組で、進行役の「サバンナ」高橋茂雄、ゲストのＤＡＩＧＯ、宮川大輔、朝日奈央とともに合計「創業１０００年」を目指し、東京・下町の老舗を巡る「大人の社会科見学」の旅に出た一茂。

待ち合わせ場所でゲストの３人に会った途端、「ＤＡＩＧＯは前回、投球回数を超え過ぎちゃったなあ」と話しかけると、「そうですね。実はまだ直り切ってないんですよ」と答えたＤＡＩＧＯ。

前回のロケでアルファベット３文字の「ＤＡＩ語」について「投げさせ過ぎた」と反省する一茂の方を見ながら、当のＤＡＩＧＯは「本当に１０回以上振ってくるんですよ。それで肩壊しちゃって。右（肩）はちょっとまだ。ただ、左で行けるんで」と返答。

最初の老舗に向かうバスの中で「腹、減ってきたね」と言う一茂の横で「正直な話をしていいっすか。今、ＨＴＴです」と、さっそく「ＤＡＩ語」を口にしたＤＡＩＧＯは「いきなり初球投げてきた」と驚く一茂に「Ｈ（早く）Ｔ（食べ）Ｔ（たい）。おなか減ってますね」と説明。

さらに最初のクイズに成功すると「ＫＣＩっすね。Ｋ（今日）Ｃ（調子）Ｉ（いい）」と得意技を連発していた。