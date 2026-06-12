◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ロッテ―ＤｅＮＡ（１２日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテの広池康志郎投手が１２日、ＤｅＮＡ戦に先発し、８回１１３球を投げて、６安打２失点、５奪三振の内容で降板し、今季３勝目はお預けとなった。

初回は１死から２番・牧、佐野を連続三振に斬って無失点と上々の立ち上がりを見せた。打線からは２回に山口航輝の先制ソロで援護点をもらったが、３回には２つの死球で２死一、二塁のピンチを招くと、佐野、筒香に連続適時打を浴びて逆転を許していた。

５回以降は危なげない内容で７回まで完璧投球。それまで９１球を投げていたが、８回のマウンドにも上がると、先頭の蝦名はスライダーで空振り三振。続く牧は一邪飛。佐野は内野フライを野手陣がお見合いして、捕手前二塁打の珍プレーとなり、さらに四球で２死一、二塁のピンチを招いたが、最後は宮崎を空振り三振に仕留めた。

因縁の相手に“リベンジ”した。ＤｅＮＡは、昨年６月２１日にプロ初登板した相手で、３者連続被弾の２回３失点で屈辱のＫＯを喫した。「あれで１軍のレベルを実感することできた。（今回は成長を）見せられると思う。リベンジができるチャンスがまた来た。自分のピッチングするだけ」と闘志を燃やしていた。