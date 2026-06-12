タレントで実業家の杉原杏璃が12日、自身のインスタグラムを更新。44歳誕生日を記念した水着姿を公開した。



【写真】抜群のスタイル！オリジナルアイテムのモデルを自ら務める

「皆さんありがとうございます 今年も1年、おもいきり楽しみます」とつづり、逆光で水面に立つ印象的なカットを投稿。淡いブルーのビキニを着た抜群のスタイルを披露している。



これまでもクリスマスや元日など節目の日に“お宝ショット”を投稿。昨年の誕生日は赤いランジェリースタイルでファンを沸かせた。現在は投資家や補正下着ブランドを手がける実業家として活躍する一方、40歳と芸能活動25周年の重なった2023年には写真集を発売。グラビア復帰を望む声は今も根強い。



久々の美ボディ公開に、ファンからは「おめでとうございます！」「心身ともに充実した素晴らしい一年になりますように」と誕生日を祝福する声のほか、「水着姿とても綺麗です」「素晴らしいスタイル 久しぶりにグラビア見たい」「たま～にはグラビアやってほしいなぁ。まだまだ需要ありますよ」と切なる願いも届いていた。



広島県出身の杉原は1998年にデビュー。2003年に初写真集「Vanilla」を出版して以降、写真集10冊以上、30枚以上のDVDを発売し人気グラビアアイドルとなる。14年に立ち上げた補正下着ブランド事業を運営する傍ら、近年は投資家としても億単位の資産形成に成功。投資アカデミーの講師を務めるなど幅広く活動している。



（よろず～ニュース編集部）