スーパーでも買える食材で最高の味を引き出す。日本一のハンバーガーを決める大会が、きょうから始まりました。

横浜赤レンガ倉庫で、きょうから始まったのは世界最大級のハンバーガーのイベントです。つなぎなし、国産牛100%のパティが売りの神戸の名店など日本全国、さらに海外からも27店舗が集結！

食べ比べしやすいよう、ハーフサイズも販売されています。

ひと際長い列ができていたのは…目にも鮮やかなこちらは、ドバイ発！世界大会で優勝したレシピを再現した贅沢バーガーです。

客

「噛めば噛むほどチーズの味が口の中に入ってきて、すごい香ばしい味ですね」

その会場で行われていたのが…

「準決勝第1試合、スタート！」

グルメバーガーの日本一を決める大会です！全国70の応募の中を勝ち抜いた12名が味・技術・発想を競います。

予選1位！在日アメリカ大使館公認のハンバーガーショップのシェフ・佐藤陸さん。対するは仙台市から参戦！予選7位の末永天さんです。

準決勝のルールはアメリカンビーフの肩ロースなどや「よつ葉乳業」のチーズといった身近なスーパーでも買える食材を使い、最高の味を組み立てる事。まさに料理人の腕、そのものが問われるのです。

予選1位の佐藤さん。粗挽きパティにのせたチーズをバーナーで炙り、肉汁の旨味とチーズのコクを絡ませていきます。完成したのが、ベーコンにトマト、さらにゴボウチップスまでのったハンバーガー。

一方、予選7位・末永さんが作ったのは、チーズを入れてコクを際立たせた濃厚なクラムチャウダーソースが絶品のハンバーガーです。

その結果は…

「佐藤シェフの勝利です！」

予選1位・佐藤さんの勝利！

OVERWHELM hamburger ＆ bar stand 佐藤陸さん

「日本一もとりあえず取りたいんですけど、世界一を取りたいですね」

決勝戦はあさって日曜日です！