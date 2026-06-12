横浜で「世界最大級のハンバーガーイベント」日本一決定戦も開催！身近な食材で最高の味を組み立てる 優勝者は世界大会へ
スーパーでも買える食材で最高の味を引き出す。日本一のハンバーガーを決める大会が、きょうから始まりました。
横浜赤レンガ倉庫で、きょうから始まったのは世界最大級のハンバーガーのイベントです。つなぎなし、国産牛100%のパティが売りの神戸の名店など日本全国、さらに海外からも27店舗が集結！
食べ比べしやすいよう、ハーフサイズも販売されています。
ひと際長い列ができていたのは…目にも鮮やかなこちらは、ドバイ発！世界大会で優勝したレシピを再現した贅沢バーガーです。
客
「噛めば噛むほどチーズの味が口の中に入ってきて、すごい香ばしい味ですね」
その会場で行われていたのが…
「準決勝第1試合、スタート！」
グルメバーガーの日本一を決める大会です！全国70の応募の中を勝ち抜いた12名が味・技術・発想を競います。
予選1位！在日アメリカ大使館公認のハンバーガーショップのシェフ・佐藤陸さん。対するは仙台市から参戦！予選7位の末永天さんです。
準決勝のルールはアメリカンビーフの肩ロースなどや「よつ葉乳業」のチーズといった身近なスーパーでも買える食材を使い、最高の味を組み立てる事。まさに料理人の腕、そのものが問われるのです。
予選1位の佐藤さん。粗挽きパティにのせたチーズをバーナーで炙り、肉汁の旨味とチーズのコクを絡ませていきます。完成したのが、ベーコンにトマト、さらにゴボウチップスまでのったハンバーガー。
一方、予選7位・末永さんが作ったのは、チーズを入れてコクを際立たせた濃厚なクラムチャウダーソースが絶品のハンバーガーです。
その結果は…
「佐藤シェフの勝利です！」
予選1位・佐藤さんの勝利！
OVERWHELM hamburger ＆ bar stand 佐藤陸さん
「日本一もとりあえず取りたいんですけど、世界一を取りたいですね」
決勝戦はあさって日曜日です！