「陸上・日本選手権」（１２日、パロマ瑞穂スタジアム）

女子やり投げ決勝が行われ、パリ五輪女王の北口榛花（２８）＝ＪＡＬ＝が６２メートル８６をマークし、２年ぶり５度目の優勝を飾った。９月名古屋アジア大会代表にも内定した。

男子の世界記録保持者ヤン・ゼレズニー氏に師事した今季は、まだ試行錯誤が続く状況。１投目は５７メートル４９と伸び悩むと、２投目以降も６０メートルを超えられず、３位で上位６人による後半戦に入った。

それでも５投目で会心の投てき。６２メートル８６をマークし、４位から一気にトップへ浮上し、そのまま勝ちきった。

優勝インタビューでは「怪我の後のシーズンということで色んなことが難しくて、その中で新しいコーチに師事して、このまま６０メートル投げるのに必死になっちゃうんじゃないかと心配になったんですけど・・・」と苦悩を明かしつつ「この記録ではまだまだ世界と戦えない。最初の３本でしっかり出せるように。６５メートルに早く戻れるように頑張ります」と語った。