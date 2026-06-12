Ｗ杯初戦が迫る中、日本代表に衝撃が走った。

別メニュー調整が続いていた遠藤が、チームを離れた。

Ｗ杯を戦う２６人を選ぶ際、懸案となっていたのが遠藤の状態だった。２月に手術した左足の回復具合に加え、負傷前もクラブでの出場時間が限られており、復帰できたとしてもどれくらいプレーできるかわからなかったからだ。

森保監督は５月３１日のアイスランド戦でプレーが低調だった場合、入れ替えることも考えていた。約３か月半ぶりの実戦だった遠藤は動きが重く、脚に違和感を覚えて４５分で交代。再びリハビリすることになった。メキシコ・モンテレイでの合宿を終えた７日、森保監督は「メディカルからＷ杯でプレー可能という報告を受けている」と話したが、米ナッシュビルに移動した後も状態は上がらず、メディカルの判断を受け、監督は決断した。

町野は３月のイングランド戦で終盤に出場し、体を張った守備で勝利に貢献しており、ぎりぎりで選べなかった選手の一人だ。

２０１８年に森保監督が就任以来、主力を務めてきた遠藤が多くの仲間に何も言わずにチームを離れ、ＳＮＳで代表引退まで発表した。チームには動揺が走り、涙ぐむ選手もいたという。

新主将の板倉は、誰とでも分け隔てなく接することができる明るい性格。鎌田（クリスタルパレス）、堂安（フランクフルト）ら中心選手といかにチームを盛り上げ、団結させられるか。残された時間は短い。（星聡）