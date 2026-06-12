犬のベッドはなぜ洗濯が必要なの？

犬のベッドは、愛犬がしっかり睡眠をとるために重要な場所です。長時間使うこともあるため、犬用ベッドには抜け毛や汗、皮脂、よだれ、足裏についた汚れなどが毎日蓄積されています。

また、夏場は湿度が高いため、雑菌が繁殖しやすい点も忘れてはいけません。このような理由から、愛犬の使うベッドも定期的に洗濯が必要です。

洗濯頻度の目安は？

では、犬のベッドはどのくらいの頻度で洗濯するのが推奨されているのでしょうか。犬種や季節にもよりますが、一般的に2～4週間に1回程度を目安に洗濯する飼い主さんが多いです。

しかし、ベッドで粗相をしてしまったり、何らかの原因で汚れたり、ニオイがきついと感じるときは、より高い頻度で洗い、清潔な状態を維持してあげましょう。

犬の『ベッド』絶対NGな洗濯方法５選

ここからは、犬のベッドを洗うときに特に注意したいNG行為を見ていきましょう。

1.洗濯表示を確認せずに洗う

犬用ベッドには、「洗濯機で洗えるもの」と「手洗いが推奨されるもの」「そもそも中材が洗えないもの」の3種類に分かれます。

洗濯表示を確認せずに、全て洗濯機に入れて洗ってしまうと、形が大きく崩れたり、中綿が偏って使えなくなったり、乾きにくいなどのトラブルにつながりかねません。必ず洗濯前に洗濯表示を確認しましょう。

2.人間用の洗剤や柔軟剤を使う

人間用の洗剤や柔軟剤を使ってしまうと、その成分が犬のベッドに付着し、愛犬が使った際に皮膚炎などを引き起こすことがあります。

また、人間用の柔軟剤は、犬にとって香りが強いものが多いです。すると、ベッドを使うたびに知らない香りに警戒心が高まってしまい、安眠できなくなる原因になることも。犬のベッドを洗う際は、ペット専用の洗剤を使用し、香りの強い人間用の柔軟剤の使用は避けましょう。

3.洗剤や柔軟剤を大量に投入する

「愛犬のベッドが汚れているから…」という理由で、洗剤や柔軟剤を多めに使う人がいます。しかし、洗剤や柔軟剤は、多めに入れれば効果が高まるわけではありません。むしろ洗剤や柔軟剤が溶けきれず、ベッドに残り、雑菌の温床になってしまいます。

犬用ベッドを洗うときは、必ず洗剤や柔軟剤の適量を守って洗濯しましょう。

4.抜け毛処置せずに洗濯機へ入れる

洗濯機で洗えるベッドを洗濯する際は、必ず洗濯機に入れる前に抜け毛を取り除いてください。抜け毛を取り除かずに洗濯機に入れてしまうと、洗濯機の排水口に抜け毛が詰まり、故障の原因になってしまいます。

また、手洗いの場合も、抜け毛を取り除かないで洗ってしまうと、隅々まできれいに洗濯できません。必ず犬のベッドを洗う際は、まずベッドについている抜け毛を取り除きましょう。

5.半乾きのまま使わせる

犬のベッドは他の衣類と比べると乾きにくいですよね。しかし、半乾きのまま愛犬に使わせてしまうと、生乾きという状態により雑菌が繁殖してしまいます。

愛犬の皮膚炎の原因にもなるので、必ず完全に乾かしてから使わせましょう。

犬のベッドの正しい洗濯方法とは？

犬のベッドを洗うとき、どんなポイントを守って洗濯するべきなのでしょうか。以下の洗濯方法を守り、愛犬が快適に、きれいなベッドで安眠できるよう洗ってあげましょう。

洗剤や柔軟剤はペット用のものを選ぶ 洗剤や柔軟剤は適量を守る 水洗いや洗濯機使用可能か洗濯表示を確認する 洗濯前に抜け毛を取り除く 洗濯機で洗う場合は洗濯ネットに入れる 天日干しや風通しの良い場所で完全に乾かす

また、毎回丸洗いするのではなく、日常的にベッドの抜け毛を取り除いたり、陰干ししたりするだけでも、清潔度が変わります。ぜひ愛犬がベッドを使っていない隙にお手入れしてあげてくださいね。

まとめ

犬のベッドは、愛犬が安心して眠る大切な場所です。だからこそ、正しい方法で洗うことや定期的に清潔感を保つお手入れをすること、そして洗った後は、必ずしっかり乾燥させましょう。

少し洗濯の仕方の意識を変えるだけで、愛犬の健康や睡眠環境もぐっと改善されるかもしれません。

(獣医師監修：葛野宗)