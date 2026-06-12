能登を訪れる団体旅行を対象に、1日あたり4000円の買い物クーポンを付与する、石川県独自の支援策について、開始から5月末までの3か月間に、およそ2万9000人が利用したことが分かりました。

2026年3月から始まった、石川県独自の旅行需要喚起策「今行ける能登応援キャンペーン」では、能登地域の12の市と町の宿泊施設や観光施設を訪れる8人以上の団体旅行を対象に、ツアーにかかる費用の一部を助成しています。

条件を満たした場合、バスやジャンボタクシーの借り上げ費用として、1日あたり1台につき最大6万円を助成します。

また、石川県が用意する買い物クーポンをツアー客に付与した場合には、1日あたり1人につき4000円分を補助します。

2万9000人が能登を訪れる

石川県によると、キャンペーンが始まった3月から5月末までの3か月間で、およそ2万9000人が制度を利用して能登を訪れたということです。

石川県では、能登を含めた県内全域の観光需要の掘り起こしに繋がっているとして、新たに9月から2027年3月までの間、「旅して、能登」と題した第2弾のキャンペーンを展開することにしていします。