木村カエラ「全く作れなかったくせに」手料理の数々を公開「彩りが綺麗」「手作りとは思えない完成度」の声
【モデルプレス＝2026/06/12】歌手の木村カエラが6月10日、自身のInstagramを更新。手作り料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳女性歌手「全く作れなかったくせに」豚バラ巻き・ハンバーグ弁当など手料理多数公開
木村は「私はいつからこんなに料理をするようになったんだろう。全く作れなかったくせに」とつづり、手料理の写真を複数枚投稿。豚バラ肉にしそやチーズ、梅を巻いた肉巻き料理をはじめ、ハンバーグや味付け卵が入った弁当、手作りのバナナブレッド、そぼろの3色丼、シチューなど彩り豊かな料理の数々を公開している。また「しかし、いつどんな時も洗い物はめんどくさい」と等身大なコメントも付け加えている。
この投稿には「料理上手でびっくり」「どれもおいしそう」「彩りが綺麗」「手作りとは思えない完成度」「真似して作りたい」「家族への愛情が伝わる」などの反響が寄せられている。
木村は2010年に俳優の永山瑛太と結婚し、2010年に長男、2013年に長女を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳女性歌手「全く作れなかったくせに」豚バラ巻き・ハンバーグ弁当など手料理多数公開
◆木村カエラ、手料理を公開
木村は「私はいつからこんなに料理をするようになったんだろう。全く作れなかったくせに」とつづり、手料理の写真を複数枚投稿。豚バラ肉にしそやチーズ、梅を巻いた肉巻き料理をはじめ、ハンバーグや味付け卵が入った弁当、手作りのバナナブレッド、そぼろの3色丼、シチューなど彩り豊かな料理の数々を公開している。また「しかし、いつどんな時も洗い物はめんどくさい」と等身大なコメントも付け加えている。
◆木村カエラの投稿に反響
この投稿には「料理上手でびっくり」「どれもおいしそう」「彩りが綺麗」「手作りとは思えない完成度」「真似して作りたい」「家族への愛情が伝わる」などの反響が寄せられている。
木村は2010年に俳優の永山瑛太と結婚し、2010年に長男、2013年に長女を出産している。（modelpress編集部）
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