第2子出産の西野未姫「最近の日常」2人の子どもとの密着3ショット公開「癒やされる」「みんなそっくり」の声
【モデルプレス＝2026/06/12】元AKB48でタレントの西野未姫が6月10日、自身のInstagramを更新。2人の子どもとの日常ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】第2子出産の元AKB「みんなそっくり」2人の子どもを抱きかかえる
西野は「最近の日常はこんな感じです」とつづり、子ども2人との3ショットを複数枚投稿。穏やかな表情で長女と産まれたばかりの長男を両手に抱いてソファに座っている姿を公開している。「2人の育児は想像より大変な事は多いけど、2人への愛おしい気持ちで頑張れています」と、現在の心境を明かしている。
この投稿には「素敵な家族写真」「見ているだけで癒やされる」「お子さんたちが可愛い」「幸せが伝わってくる」「育児応援しています」「愛情あふれる投稿」「みんなそっくり」などの反響が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。自身のInstagramにて2026年5月8日に第2子男児を出産したことを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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【写真】第2子出産の元AKB「みんなそっくり」2人の子どもを抱きかかえる
◆西野未姫、2人の子どもとの日常を公開
西野は「最近の日常はこんな感じです」とつづり、子ども2人との3ショットを複数枚投稿。穏やかな表情で長女と産まれたばかりの長男を両手に抱いてソファに座っている姿を公開している。「2人の育児は想像より大変な事は多いけど、2人への愛おしい気持ちで頑張れています」と、現在の心境を明かしている。
◆西野未姫の投稿に反響
この投稿には「素敵な家族写真」「見ているだけで癒やされる」「お子さんたちが可愛い」「幸せが伝わってくる」「育児応援しています」「愛情あふれる投稿」「みんなそっくり」などの反響が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。自身のInstagramにて2026年5月8日に第2子男児を出産したことを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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