第2子出産の木村文乃、鮭と味噌汁の子どもご飯に反響「理想的な和食」「盛り付けがおしゃれすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/06/12】女優の木村文乃が6月11日、自身のInstagramを更新。子ども用の和食を公開した。
【写真】38歳ママ女優「盛り付けがおしゃれすぎる」鮭と味噌汁の子どもご飯
木村は「焼きサケ ブロッコリー、トマト キャベツのおみそ汁 白胡麻ごはん レーニアチェリー」と献立を記し、鮭と付け合わせのブロッコリー、トマトが和食器に盛り付けられ、ご飯、味噌汁、デザートのチェリーが添えられ盆に配膳された子どもの食事を公開。「保育園に見送る時いつもおちゃらける（子どもを表すウサギの絵文字）がたまに真っ直ぐ眼を見て『ママいつも大好きだよ』ってハグしてくるんですよね。もれなくとんでもなく嬉しいけどなんだか不安にもなってしまうから毎日いってらっしゃいが欠かせないです」と子どもの近況をつづっている。
この投稿に、ファンからは「理想的な和食」「盛り付けがおしゃれすぎる」「いつも丁寧なご飯で尊敬する」「栄養バランス完璧」「子どもの変化を見逃さないお母さん素敵」などと反響が寄せられている。
木村は1987年10月19日生まれ、東京都出身。2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告し、2026年5月24日には自身のInstagramで第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳ママ女優「盛り付けがおしゃれすぎる」鮭と味噌汁の子どもご飯
◆木村文乃、子どもの食事公開
木村は「焼きサケ ブロッコリー、トマト キャベツのおみそ汁 白胡麻ごはん レーニアチェリー」と献立を記し、鮭と付け合わせのブロッコリー、トマトが和食器に盛り付けられ、ご飯、味噌汁、デザートのチェリーが添えられ盆に配膳された子どもの食事を公開。「保育園に見送る時いつもおちゃらける（子どもを表すウサギの絵文字）がたまに真っ直ぐ眼を見て『ママいつも大好きだよ』ってハグしてくるんですよね。もれなくとんでもなく嬉しいけどなんだか不安にもなってしまうから毎日いってらっしゃいが欠かせないです」と子どもの近況をつづっている。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「理想的な和食」「盛り付けがおしゃれすぎる」「いつも丁寧なご飯で尊敬する」「栄養バランス完璧」「子どもの変化を見逃さないお母さん素敵」などと反響が寄せられている。
木村は1987年10月19日生まれ、東京都出身。2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告し、2026年5月24日には自身のInstagramで第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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