日本相撲協会は８日に元関脇・長谷川の長谷川勝敏さんが５月３１日に自宅で膵臓（すいぞう）がんにより死去したと発表した。長谷川さんが佐渡ケ嶽部屋の部屋付き親方だった際に、指導を受けていた秀ノ山親方（元大関・琴奨菊）が１２日、取材に応じた。

同親方が長谷川さんに最後に会ったのは昨年末だったという。「その時は親方はとても元気で、どこも悪いようなところはない感じだったのですけれど… （悲報を聞いた時は）びっくりしてしまいましたが、記事が出た日におかみさんに電話をしまして、お会いしに行って、手を合わせました。親方の断髪式のパンフレットをいただきました」と話し、部屋の棚には自身の引退相撲のパンフレットとともに「長谷川引退 秀ノ山襲名披露大相撲」と書かれたものが並べられていた。

年寄「秀ノ山」は長谷川さんが親方時代に名乗っていた名跡。同親方は「あいさつや服装にはとても厳しい親方だった。大相撲は歴史がある日本の伝統文化。強い力士を育てるだけではなく、しっかりした人間力も磨いていきたい」と話した。