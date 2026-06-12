女性アイドルグループ「放課後プリンセス」の元メンバーで、現在はグラビアアイドル、女優として活動している小日向ななせさんが、ヤングアニマル（白泉社）12号の巻末グラビアに登場しました。



【写真】ヤングアニマル12号の巻頭グラビアを飾った穂波あみさん

親しみやすさと透明感をあわせ持つ小日向さん。思わず目を奪われる抜群のスタイルと、やわらかな笑顔に心ときめきます。「視線泥棒」と題したグラビアで見れば見るほど惹かれる、その魅力をたっぷりお届けします。公開されたカットでは、マイクロビキニの肩紐を完全に外した小日向さんがわずかな布部分でバストップを隠して、恥ずかしそうに笑うという衝撃的な一枚です。



小日向さんはXで「きゃーーーーーっ 巻末グラビアの1ページ目が ！！ 大人ななせ、全開です照れ、、 みんなゲットしてね」と掲載を報告、ファンからは「視線泥棒！やばすぎる」「全開でかわええ」「こういうの、撮影会では無理ですよね？」のコメントが寄せられています。また、別投稿ではまん丸バストをアピールするビキニショットを公開しています。



ヤングアニマル12号は、表紙&巻頭グラビア&ふろくにグラビアモデル・漫画家として活躍する新世代の二刀流タレント穂波あみさんが登場。Xで「ヤングアニマル表紙に載せていただいてます…！！！！また朝改めて告知します！初単独表紙です…！！ まさか自分がベルセルクと並ぶ日が来るなんて…」と喜びをコメントしています。