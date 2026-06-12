運よく真っ二つにすることはありませんでしたが、あと少し包丁がずれていたら、惨劇の始まりになるところでした。

【写真を見る】【野菜を切ったら中からイモムシ】「それは "オオタバコガ" 」ヘタの隙間などから入り込んで中を食い荒らす害虫「外見から気づきにくい！」

みなさんもそんな経験をしたことはありませんか。



そのイモムシの正体は？

害虫駆除を専門とする東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。

ピーマンから出てきたイモムシの正体は？

──このイモムシは何ですか？



（東洋産業 大野竜徳さん）

「名前はオオタバコガです。農業や家庭菜園などを楽しまれている方の間ではヨトウガなどと並んで有名な害虫ですが、実は私たちがふだん買っている野菜にも時々紛れ込んでいることがあります。

オオタバコガの近縁種にはタバコガというものもいて、名前に「タバコ」と付いているとおり、生き物にとって有毒なニコチン（毒）への耐性を持ち、タバコの葉を平気で食べる害虫として知られています。

オオタバコガは大きなタバコの葉を食べるガ、という名前ですが、幼虫の大きさはタバコガと変わらず、成虫がやや大きいくらいですね。

日本ではタバコガは1930年代から被害が拡大したとされていますが、オオタバコガは1990年代に入って、と言われる比較的新参者の害虫です。



そんなオオタバコガ、厄介なのはその名前の通りタバコだけを食べる…わけではないところです」

どんな野菜を食べる？

──どんな野菜を食べますか？



（東洋産業 大野竜徳さん）

「一例を挙げるだけでも、トマト、ナス、ピーマン、オクラ、キャベツ、レタス、リンゴ、カキ、そのほか花き園芸作物に至るまで、実に多くの野菜や果物を含む植物を食べるため、農業害虫として世界的にも知られています。

その被害は葉や茎を食べることだけではありません。

果実や花芽を直接食害するため、作物そのものの商品価値を大きく下げてしまうことで売り物にならなくしてしまうため、農家にとっては収量や品質の低下につながる大害虫です。

さらに厄介なところは、実の中にまで入り込んでしまうところ。葉っぱにくっついたものはよく見れば除去することができますが、オオタバコガの場合はトマトやピーマンの実の中に入り込んで中を食い荒らし、糞だらけにしてしまいます」

野菜を切って中を見て、はじめて食害に気づくことも

──野菜を切ってはじめて食害に気づくこともありますね。



（東洋産業 大野竜徳さん）

「被害にあった実を見れば、小さな穴が空いていて、ここから入ったのか、とわかるのですが、入り込んだ幼虫を外から見つけるのは困難です。

へたの隙間など目立たないところから入り込むことも多いので、あけてビックリ、イモムシが鎮座、さらに運が悪いと包丁でまっぷたつで緑色の体液でべったりということが多いでしょう。

また、実の中にいるということは農薬なども効きにくく、中ですくすく育ってしまうのです。

若い実であれば、オオタバコガにかじられた実は枯れて落ちてしまったり、発育不良で変な形になってはじくことができたりするのですが、大きく育った実の被害はなかなか気づけません。

ただし毒をもつわけではないので、幼虫を取り除いてよく洗えば野菜自体は食べることができます。…これはもう気分次第ですが」

1匹のメスが数百個以上の卵 急激に幼虫が増えることも…

──成長するとどうなりますか？



（東洋産業 大野竜徳さん）

「成虫は地味な茶色いガで、花の蜜などを吸っているでっぷりもこもこした、いかにもガ、という姿ですが、要注意なのは幼虫。



幼虫はいわゆるイモムシ。

緑色や黄褐色、時には黒みがかったものまでいるので、色で見分けるのは難しいですね。

成虫は1匹のメスがバラバラに数百個以上の卵を産むこともあり、条件が良いと急激に幼虫が増えることがあります」

今年のオオタバコガは？

──今年のオオタバコガ、どうなるでしょう？



（東洋産業 大野竜徳さん）

「オオタバコガは高温で雨が少ない年に発生が増える傾向があります。



2026年は春から初夏にかけて比較的気温が高い状態で推移しており、西日本ではすでにオオタバコガだけでなく、害虫全般の活動が活発になっています。

特に気温が上がる7月以降、高温傾向が続けば発生増加の可能性があります。例年通りであれば被害のピークは8～10月頃です。そう、被害が多い夏野菜の旬ですね。

スーパーで買った野菜にも付いていますか？と聞かれたことがありますが、これも残念ながら時々あります。

オオタバコガの幼虫は果実の中へ潜り込むため、収穫時に見逃されることがあります。



ただし、多くは選別段階で除去されるため、消費者のもとへ届くのはごく一部です。

もし見つけても農薬の問題ではなく、むしろ虫が生きられるほど鮮度が保たれていたとも言えます。…そう言い聞かせるしかありません。

日本の農業はかなりしっかりしていて、圃場での害虫対策、収穫後の選別はかなり厳密にされているところも多いのですが、相手は生き物、エラーは0にはできません」

被害を防ぐには？

──被害を防ぐにはどうしたら？



（東洋産業 大野竜徳さん）

「畑など広範囲の場合は薬剤の散布に頼ることが多いと思いますが、家庭菜園やお庭くらいの狭い範囲であれば、一番いいのは皆さんの目と手で駆除をすることと自然の力を借りることです。

オオタバコガ対策で最も重要なのは早期発見です。

葉の裏などをチェックしてみてください。

・防虫ネットを利用して成虫の産卵を防止する

・葉裏の黄色い卵（0.5㎜くらい）を見つけて除去する

・小さなイモムシ（幼虫）のうちにつまんで捨てる

・被害果は早めに取り除く（幼虫は食べ歩きをします）

大切に育てている作物、日々の観察が一番の害虫対策につながります。

むやみに農薬を使わず、天敵などの保護もしたいですね。

オオタバコガからすれば、自分が食べる側のつもりでも、実は食べられる側でもあるのです。寄生バチ（タマゴバチやコマユバチ）、クモ、カマキリ、サシガメ、鳥などがオオタバコガの幼虫を捕食しています。

農薬はむしろこうした自然の用心棒も退治してしまうので、生き物の力を利用することも考えていただけるならばより慎重にしていただきたいです。

家庭菜園くらいの広さの畑であっても、周りにさまざまな生き物が暮らせる環境を残しておくことは、結果的に害虫の抑制にもつながるのです」