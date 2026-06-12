映画やバラエティー番組などで活躍した、俳優の中村玉緒さんが亡くなったことが分かりました。86歳でした。

【写真を見る】中村玉緒さん(86)死去 肺炎のため ｢“玉緒さんのいずみ庵”はすごく効果がありました｣ うどんチェーンのCMにも出演 東海地方からも悼む声

京都出身で、父親と兄が歌舞伎俳優の芸能一家に生まれた中村玉緒さん。数多くの映画やドラマに出演し、「ブルーリボン賞」の助演女優賞を受賞したほか、バラエティー番組などでも活躍しました。

2003年には、岐阜県美濃加茂市にあった「日本昭和村（当時）」の名誉村長も務めました。

訃報に名古屋の街の人は…



（70代）

「親しみがある人だった、残念」

「（中村さん出演の）CMが流れてきて、一緒に口ずさむなどなじみがある人だった」

約30年前に出演していたテレビCM

愛知県安城市に本店を置くうどんチェーン店「いずみ庵」。約30年前、中村さんはこの店のテレビCMに出演していました。

その際、店に来て看板メニューの手延べそうめんを食べたといいます。

（「いずみ庵」の運営会社 沓名令享会長）

「残念ですね、“玉緒さんのいずみ庵”というのはすごく効果がありました。さみしいです」

所属事務所によりますと、中村玉緒さんは6月9日に肺炎のため亡くなったということです。86歳でした。