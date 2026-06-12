国民民主党の榛葉賀津也幹事長の12日の記者会見で、高市早苗総理が出席する予算委員会の集中審議に関する質問が出た。

【映像】榛葉氏「映画『国宝』でも3時間以上あった」

記者が、「本日、衆・参それぞれ、自民と中道、自民と立憲民主の国対委員長が会談し、予算委員会の集中審議について協議した。その中で、与党からは、衆・参それぞれ3時間ずつという提案があった。これに関して国民民主党としてどう感じるか？」と質問。

榛葉幹事長は「3時間では短すぎますね。あの有名な映画『国宝』でも3時間以上あったからね」とチクリ。

続けて「野党は7時間を要求していると思いますが、これは交渉事ですから、ぜひ現場の国対もしくは予算の理事さんたちが、衆・参で決めていただいて、ぜひ少なくとも参議院の日程を衆議院で決めないようにお願いをしたいと思いますね。3時間では短すぎます」と述べた。

高市総理の国会出席の少なさは以前から指摘されていて、野党から不満が出ている。また、記者会見の少なさも指摘されていて、この日の木原稔官房長官の記者会見でも、記者から総理会見、とくにフリーランスの記者が出席できるオープン会見を求める意見が出ていた。（ABEMA NEWS）