◇第97回都市対抗野球大会近畿地区2次予選第4代表決定トーナメント2回戦 ミキハウス4―1パナソニック（2026年6月12日 大阪シティ信用金庫スタジアム）

ミキハウスが4―1でパナソニックに競り勝ち、第4代表決定トーナメント3回戦に進出した。先発した桜井俊貴投手（32）が3安打1失点で完投。負ければ予選敗退が決まる一戦で、チームに勢いをもたらす大きな一勝を挙げた。

「負けられない戦いだったので、とにかく丁寧に投げていこう、と。緩急をうまく使えたことで早めに打たせられたので、それが完投につながったと思います」

宝刀・チェンジアップで相手打線を手玉に取った。2回に先制点こそ許したが、3回以降の7イニングは無安打1四球のみで無失点。味方打線が逆転に成功した直後の6回にはギアを上げた。

「整備が終わってすぐの6回は出力を上げて、コースよりも低めに強い球を投げる意識でした」

2番から始まる上位打線を相手に3者凡退。終盤の3イニングも完全投球で締めくくった。「食らいついてくる感じがあったので、うまくタイミングを外すことができた」。チェンジアップが有効だったのも、直球が走っていたからこそ。14個の凡飛が、この日の投球の精度を物語った。

「しっかり調整して、自分のできることをしっかりやっていきます」。次戦の3回戦（シティ信金スタジアム、午後1時開始予定）は15日に行われる。