外観すっきり“新形態”H3ロケット6号機打ち上げ成功 コスト従来の半分50億円目指す
去年の失敗から再起をかけたH3ロケット6号機。12日、種子島宇宙センターから打ち上げられ、成功しました。半年ぶりの打ち上げ再開に、各地で喜びの声も上がっています。
H3ロケット6号機は、12日午前9時53分、種子島宇宙センターから打ち上げられました。
（記者）「H3ロケット6号機が打ち上げられました、宇宙に向かいゆっくりと上昇している」
機体は予定された軌道に到達し、打ち上げは成功しました。搭載されていた大学や民間企業が開発した小型衛星6基も、予定の軌道へ計画通り運ばれました。
H3は去年12月、打ち上げに失敗。今回は、失敗の原因となった衛星の台座を補強するなど対策をとりました。
（JAXA 有田誠・H3プロジェクトマネージャ）「短いようで長かった半年。みんなの努力と多くの方の協力でここまでこれた」「補助ロケット」がない新しい形態
今回の6号機は、ロケット両脇の「補助ロケット」がない新しい形態の試験機です。従来のH3と比べると、外観がすっきりしているのが分かります。
補助ロケットなしでの打ち上げは、日本の大型主力ロケットでは初めてで、将来、コストを従来の半分＝およそ50億円に抑えることを目指しています。半年ぶりの打ち上げを多くの人が見守る
発射台を望む公園では、半年ぶりの打ち上げを多くの人が見守りました。
（大阪から）「前回見た時と音が違う、音の迫力がすごかった」
（愛知から）「日本のロケットが発展してすごくなると思う」
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