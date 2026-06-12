去年の失敗から再起をかけたH3ロケット6号機。12日、種子島宇宙センターから打ち上げられ、成功しました。半年ぶりの打ち上げ再開に、各地で喜びの声も上がっています。

H3ロケット6号機は、12日午前9時53分、種子島宇宙センターから打ち上げられました。

（記者）「H3ロケット6号機が打ち上げられました、宇宙に向かいゆっくりと上昇している」

打ち上げ成功「短いようで長かった半年」

機体は予定された軌道に到達し、打ち上げは成功しました。

搭載されていた大学や民間企業が開発した小型衛星6基も、予定の軌道へ計画通り運ばれました。

H3は去年12月、打ち上げに失敗。今回は、失敗の原因となった衛星の台座を補強するなど対策をとりました。

（JAXA 有田誠・H3プロジェクトマネージャ）「短いようで長かった半年。みんなの努力と多くの方の協力でここまでこれた」

「補助ロケット」がない新しい形態

今回の6号機は、ロケット両脇の「補助ロケット」がない新しい形態の試験機です。従来のH3と比べると、外観がすっきりしているのが分かります。

補助ロケットなしでの打ち上げは、日本の大型主力ロケットでは初めてで、将来、コストを従来の半分＝およそ50億円に抑えることを目指しています。

半年ぶりの打ち上げを多くの人が見守る

発射台を望む公園では、半年ぶりの打ち上げを多くの人が見守りました。

（大阪から）「前回見た時と音が違う、音の迫力がすごかった」

（愛知から）「日本のロケットが発展してすごくなると思う」

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