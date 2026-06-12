【低圧部】発生 対流活動は活発

日本のはるか南で「低圧部」が発生する見込みです。

『低圧部』から【熱帯低気圧】や【台風】が発生することがあるため、注意が必要してください。

「低圧部」は、周囲に比べて気圧が低く、雲の循環はあるが、中心がはっきりしない「熱帯じょう乱」です。低気圧と同じ『低（L）』マークで表されますが、「低圧部」は「低気圧」と区別され、天気図では中心の位置を示していません。

雨風シミュレーション１３日（土）～２２日（月）

「反時計回りの渦」は、１６日（火）ごろ南東から現れ、サイパンを直撃し日本の南の海上に進んできます。

「反時計回りの渦」から離れた本州付近でも、雨雲が予想されている点に注意が必要です、日本付近は梅雨前線が予想されているため、前線の活動によっては大雨の心配も出てくるでしょう。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。この「渦」が台風になるかどうかや進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

全国各都市の週間予報

週間予報を『各県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。画像でご覧ください。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。

来週後半から「梅雨前線」が、本州付近で停滞する見込みです。雨の予報が多くなっています。

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