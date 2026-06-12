俳優・松田るかさんが2026年6月12日にインスタグラムを更新し、自身の公式Xアカウントが乗っ取り被害に遭っており、3週間かけて取り戻したことを報告した。

「無事取り戻すことができました」

松田さんの公式Xアカウントを巡っては、6月5日のインスタ投稿でも、乗っ取り被害に遭っていたことを報告。「メールアドレスもパスワードも変えられてしまい、アカウントに入れない状況です」などと明かし、アカウント名が中国語表記に変更され、フォロワーにも被害が及ぶ可能性があるとして注意を呼びかけていた。

こうした中、松田さんは12日、ついにXアカウントを取り戻したことを報告。奪われてから3週間かかったとし、「長かった」と振り返った。その経緯について次のように説明している。

「毎日何度も自分で異議申し立てしてもダメで、念のため警察にも連絡したけどもう諦めるか〜〜と思っていた矢先、なんとライフネット生命さんが第三者申し立てを出して下さり（！）、それと同時にスピーディ（編注：松田さんと契約するエージェント会社）が申し立てを出した事により、無事取り戻すことができました」

さらに松田さんは、フォロワーの中にも「乗っ取り通報」してくれた人がいたのではないかとし、「その数が多く集まったおかげでアカウント奪回に繋がったと感じております」。

「自分のちっぽけさと、ほんとうに周りの皆様に助けられているんだなぁと感じた一件でした」

最後に「同じことが起きぬよう、セキュリティ強化に努めます...！」とし、「改めて、皆様にはご迷惑をおかけしました...！」と述べた。

松田さんは12日にXも更新し、「復ッッ活！！！！アカウント取り戻せました」と報告した上で、「皆様、ご迷惑をおかけしました...！！」と呼びかけた。