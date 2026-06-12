【イベント情報】大人気「色鉛筆画」シリーズの著者が集結！『色鉛筆ART-Garden 2026』が銀座で開催！

色鉛筆が織りなす豊かで美しいアートの世界を存分に堪能できる特別な展覧会、『色鉛筆ART-Garden 2026』をご紹介します。

本展覧会には、日本文芸社の大人気色鉛筆画書籍の著者である3名の先生方も作品を出展されます！色鉛筆画ならではの繊細な質感や、プロの神業を間近で見られる、またとないこの機会をお見逃しなく！

本イベントの大きな魅力は、美しい作品の数々を鑑賞できるだけでなく、作家陣による貴重な「実演」が予定されていることです。

【注目の参加著者と書籍】

『おとなの色鉛筆イラスト帖』若林眞弓先生 『色鉛筆で描く、いちばん美しい風景画』弥永和千先生 『写真みたいな絵が描ける色鉛筆画』三上詩絵先生

初日の6月24日（水）13:00以降には、弥永和千先生が展示作品の制作過程を随時実演し、完成した作品がそのまま展示される予定です。 さらに、6月25日（木）13:00からは、「プレバト！！」講師でおなじみ三上詩絵先生が他の出展作家（釘本緑さん、Momojiさん）とともに「異なる紙の塗り比べ」を座談会形式で実演されます！プロ同士の道具へのこだわりや技法を直接見聞きできる大チャンスです。若林先生は期間中、在廊されるそうです。作品のモチーフや制作時のエピソード、色鉛筆画ならではの表現の工夫などを、ご本人から直接うかがえるかもしれません。

また、6月27日（土）17:00からは、ギャラリー内で「交流会」が開催されます。 こちらはどなたでも気軽にご参加いただけるイベントとなっており、普段はなかなか聞けない先生方の「思わぬ制作秘話」が飛び出すかもしれません。

色鉛筆アートの奥深い世界を体感できる、充実の6日間。ぜひお誘いあわせのうえ、銀座のギャラリーへお出かけください！

【出展作家】

あだち雅

釘本緑

忽那真太郎

佐藤直樹

湘田真子

田實千絵

寺粼敦則

長浦将也

なら猫

西村あじゅ

藤森有規子

ふわふわ

松原健治

三上詩絵

Momoji

弥永和千

若林眞弓



【開催概要】

■イベント名：色鉛筆ART-Garden 2026

■開催期間：2026年6月24日（水）～6月29日（月）

■開催時間：11:00～19:00（初日は12:00から、最終日は17:00まで）

■会場：ミレージャギャラリー（東京都中央区銀座2-10-5 オオイビル４F）

■アクセス： 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」11出口より徒歩1分 、銀座線・日比谷線・丸の内線「銀座駅」A13出口より徒歩5分 、JR「有楽町駅」京橋口から東へ徒歩10分

＊予定（実演時間や在廊など）は告知なく変更される場合がありますので、最新情報は各作家のSNS等をご確認ください。また、実演中は一部鑑賞しづらいエリアがある場合がありますのでご了承ください。