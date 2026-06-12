あと1品ほしいときに◎ちくわプラス1食材で作る「すき間おかず」5選

お弁当に便利な「ちくわ＋1食材」で作るおかず5選

お弁当作りで「もう1品入れられる」くらいのスペースができて困った経験はありませんか？ 今回は、そんなときに役立つ、ちくわが主役のすき間おかずをご紹介します。

大葉を巻いて香り＆彩りも◎

きゅうりを詰めるだけ

コーン＆マヨネーズでやみつきに

カニ風味かまぼこをのせて焼く

枝豆チーズマヨネーズ

シンプルなものから凝ったものまで幅広く作れる

ちくわは単体でもおいしいですが、ほかの食材と組み合わせるとアレンジの幅がさらに広がります。きゅうりやレタスなどの野菜をちくわに詰めてそのまま食べてもよし、マヨネーズやチーズ、焼き肉のたれなどで味つけしてもよし。

たれを使って加熱する際は、焦げやすいので弱火で調理してください。また、ちくわの表面に格子状の切り込みを入れると味がからみやすくなります。

ちくわは高たんぱく・低脂質なので、合わせる食材や調味料しだいでカロリーを抑えることもできます。ダイエット中の方にもうれしいですね。

あと1品ほしいと思ったとき、今回ご紹介したレシピをぜひご活用ください。

「お弁当」の基本ルール

水分が少ないおかずを選ぶおかずの味つけは濃いめにするおかずは十分に加熱調理する作りおきおかずは、詰める前にレンジで再加熱＆冷ましておくおかずやご飯は、しっかり冷ましてから詰める素手ではなく、清潔な箸やスプーンで詰める持ち歩く際は、保冷剤や保冷バッグを利用する