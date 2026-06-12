歌手・北島三郎（８９）が元気な姿を見せ、ネットが沸いている。

北島は１１日、東京・Ｚｅｐｐ ＤｉｖｅｒＣｉｔｙで行われた「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ 演歌・歌謡曲ＬＩＶＥ【最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞 授賞式】」に出席。演歌・歌謡曲の世界を長年に渡って引っ張ってきたことが評価され、特別功労賞を受賞した。出演者全員にワインも差し入れしたという。

ムード歌謡グループ「純烈」のリーダー・酒井一圭は「北島三郎さんと純烈」とインスタグラムに４ショットをアップし、「昨日はｍｕｓｉｃ ａｗａｒｄのステージでした 純烈魂のレコーディング以来、お会いできました」と再会を報告。

「ここまで続いたら、もっと続く、がんばれ！！ オーナー、がんばります。いつもありがとうございます 間もなくイクイノックスの子供たちも走り出しますな」と競馬トークにも花が咲いたようだ。

１０月に９０歳となる北島だが、純烈メンバーに負けないおしゃれなジャケット姿。フォロワーや授賞式を見たファンは「北島三郎さんまだまだお元気ですね」「間もなく９０歳！既に神！ですね」「まだ目が輝いている凄（すご）すぎる」「若いな」「オーラ凄」と驚いていた。