北島三郎

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　歌手・北島三郎（８９）が元気な姿を見せ、ネットが沸いている。

　北島は１１日、東京・Ｚｅｐｐ　ＤｉｖｅｒＣｉｔｙで行われた「ＭＵＳＩＣ　ＡＷＡＲＤＳ　ＪＡＰＡＮ　演歌・歌謡曲ＬＩＶＥ【最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞　授賞式】」に出席。演歌・歌謡曲の世界を長年に渡って引っ張ってきたことが評価され、特別功労賞を受賞した。出演者全員にワインも差し入れしたという。

　ムード歌謡グループ「純烈」のリーダー・酒井一圭は「北島三郎さんと純烈」とインスタグラムに４ショットをアップし、「昨日はｍｕｓｉｃ　ａｗａｒｄのステージでした　純烈魂のレコーディング以来、お会いできました」と再会を報告。

　「ここまで続いたら、もっと続く、がんばれ！！　オーナー、がんばります。いつもありがとうございます　間もなくイクイノックスの子供たちも走り出しますな」と競馬トークにも花が咲いたようだ。

　１０月に９０歳となる北島だが、純烈メンバーに負けないおしゃれなジャケット姿。フォロワーや授賞式を見たファンは「北島三郎さんまだまだお元気ですね」「間もなく９０歳！既に神！ですね」「まだ目が輝いている凄（すご）すぎる」「若いな」「オーラ凄」と驚いていた。