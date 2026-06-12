関東の広い範囲で天気が急変。ひょうとみられる氷の粒が大量にふるなど、大気の状態が非常に不安定となっています。このあとも、夜遅くにかけて激しい雷雨に注意が必要です。

■突然大雨が…大粒の“ひょう”氷の粒も

埼玉･入間市で午後0時半ごろ

「突然大雨が降ってきました。大粒のひょうも降り注いでいます」

午後になって、各地で急変した天気。埼玉県には、雨と風だけでなく、ひょうとみられる氷の粒も襲いかかりました。

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12日は“夏の景色”から一変。まるで冬のような景色に。

埼玉県では、各地で道路が川のようになりました。

一部地域に「レベル3 大雨警報」が出された埼玉県。飯能市にある大学で撮影された映像では、ドアが閉まっていても、その勢いが建物の中まで届いています。

同じく飯能市の100円ショップの中からの映像。外に出るのが危険な状態です。

■東京都心の気温、10℃以上急降下

「レベル3 大雨警報」は、東京の一部地域にも出されました。

東京・国分寺市で午後1時ごろ

「国分寺駅前です。突然の嵐のような雨が降ってきました」

街の人（東京・渋谷で）

「雨がやばい。急に降ってきて」

街の人

「（Q：雨が降るとは？）知らなかったです」

この急な雨で、東京都心では気温が10℃以上急降下しています。

■横浜で“グルメバーガーの祭典”も悪天候で中止に

日中は、晴れ間も広がっていた関東地方。神奈川県横浜市では“世界最大級”のグルメバーガーの祭典「JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2026」が12日から始まりましたが、午後2時ごろには次第に雨と風が強まりました。

アナウンス

「いますぐ周囲によく注意して、避難・移動をお願いいたします」

「傘が意味を成していない状態になっております、大変危険です」

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次第に強まる雨と風。

悪天候のため、12日のイベントは中止になりました。ケガ人はいないということです。

この悪天候で、千葉・成田空港では、飛行機の着陸が難しい状態に。成田空港によりますと、6便が目的地を変更（午後4時11分時点）する事態になったということです。

■札幌市の一部で約7000戸が一時停電

一時「レベル3 大雨警報」が出された、北海道石狩市。

札幌市では、信号機が停電したことにより、警察官の手信号での誘導が行われました。

ほくでんネットワークによりますと、札幌市の一部の地域では一時、およそ7000戸が停電したということです。

関東地方では夜遅くにかけて、雷を伴った激しい雨が降るところもある予報。低い土地の浸水や河川の増水に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうにも注意が必要です。