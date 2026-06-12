6月8日、愛知県警が刈谷市の住宅で行った「防犯診断」。玄関や窓など侵入されやすい箇所を点検し、空き巣や忍び込みのリスクを調べるというものです。

【写真を見る】愛知の“住宅侵入盗”被害額は全国ワースト “トクリュウ”による犯行の可能性も… 侵入防ぐポイントは｢時間をかせぐ｣ 警察が防犯診断

（警察官）

「玄関に鍵がかかっていても、バールでこじ開けて侵入することが結構ある。バールだと一瞬の犯行」

愛知の“住宅侵入盗”被害額全国ワースト

実は刈谷市の特定の地域では、ことしのゴールデンウィーク以降、住宅への侵入盗被害が8件立て続けにありました。





表札にアルファベットのような暗号…

去年1年間の愛知県の住宅への侵入盗件数は、1321件で全国ワースト2位。被害総額は、約30億円と全国ワーストです。

こうした空き巣の手口にはある特徴が…



（刈谷警察署 繁原賢一署長）

「駐車場にシールが貼ってある。表札にアルファベットのような暗号が書いてある。泥棒の下見の前兆のような事案の相談もたくさん受けている。刈谷市内で発生した多くの事件は、手口が稚拙。闇バイトで応募したような者が、素人ながらに住居侵入を試みる」

玄関先や駐車場などにアルファベットの暗号が書かれていたり、何かをマークするためにシールが貼られていたり、下見をした形跡があることなどから「トクリュウ」による犯行の可能性が高いといいます。



（参加した人）

「昼間でも網戸で横になっていると怖い。バッグだけ盗まれた人を聞いた」

住居侵入を防ぐポイントは「時間をかせぐ」

では、このような侵入盗から身体や財産を守るためには、どのように対策すればいいのでしょうか。



ポイントは住宅に侵入させないために「時間をかせぐ」ことだといいます。愛知県警によりますと、侵入に5分以上かかると約7割が犯行をあきらめます。そのため、窓を割れにくくするための「防犯フィルム」や、窓枠に取り付ける補助錠が効果的です。

さらに、アラーム音が鳴るスマホ連動型の防犯カメラなども推奨されています。今回、防犯診断を受けた人は…



（参加した人）

「自分の家は泥棒に入られないという考え方を変える。今回一番気付かされた」