現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が12日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。阪神・森下翔太外野手（25）が6日の楽天戦（甲子園）で、球審への暴言でプロ初の退場処分を受けたことに対し、自身は現役時代、ストライク、ボール判定に対し文句をつけたのは「1回だけなんだ」と明かした。

それは中日時代の広島戦。「高めのボールだと思って見逃したら（審判が）ストライクって言うんだ。審判に今の高いだろ、ボールだろ」って確認したらまさかの展開が待っていたという。

球審が広島・達川光男捕手に「なあストライクだよな達川」と選手に確認したという。さすがの落合氏も「そりゃ怒るわ。火に油を注ぐようなもん」と暴言ともいえる怒りの言葉を球審にぶつけた。

今なら一発退場だったかもしれないが、当時は少々の行為で退場にならなかったという。「昔の野球っていうのは、選手を観に来ているんであって、よっぽどのことのない限り退場はさせちゃいけないっていう暗黙のルールみたいなものがあった。だから暴言を吐かれても、小突かれても退場はほとんどなかった」と退場は免れた。

時代は変わっただけに落合氏は阪神・森下の退場について「マイナス」とはっきり言い切った。

「審判のコールは絶対なんだ。ストライク、ボールの判定だから、それに異議申し立てをすることがあってはいけない。（リクエストのある）アウト、セーフの判定とはちょっと意味合いが違ってくる」

さらに森下が見逃したコースについて「（このコースは）見えていないんだってふうになる」。当然、相手は同じコースを突いてくるはず。「だから最後はボール球を振ったでしょ。そこに投げ切るだけの力があれば、そこを有効に使っていく」と森下の行動が“弱点”を露呈する結果になったと説明した。

MLBで今季から導入されたABS（自動投球判定システム）。ロボット審判が「もし現役時代に導入されていたら？」と質問された落合氏は「使わない。自分の目を信じてやっている」と“ブレ”はなかった。