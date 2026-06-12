ミラノ・コルティナオリンピックの功績を称え贈られた「新潟県民栄誉賞」、「新潟市スポーツ大賞」の授賞式を終えた中井亜美選手が11日、TeNYテレビ新潟へ。情報番組『夕方ワイド新潟一番』に生出演しました。



番組ではこれまでの歩みやオリンピックの舞台裏、そして4年後のオリンピックについてなど、今後の展望について話を聞きました。

メダルの重みは

Ｑ銅メダルを実際にかけてみて重みはいかがですか？





小3で3回転ジャンプ 憧れは“浅田真央さん”

中井選手「すごく重たさを感じていて、やっぱりこれの重みもそうですし、今まで頑張ってきたことをすごい感じました」Ｑ県民栄誉賞、新潟市スポーツ大賞を受賞した感想は？中井選手「やっぱり新潟の方たちにたくさんの応援をしていただいてとっても嬉しい気持ちでいっぱいです」Ｑ様々な声掛けがあったと思いますが印象的だった言葉はありますか？中井選手「“おめでとう”という言葉もたくさん、あと“亜美ちゃんを見てスケートを始めました”って言ってくれた子がいてすごくうれしかったです」

5歳からスケートを始め、9歳の時にすでに3回転ジャンプを飛んでいたという中井選手。



Ｑどんな小学生だったんですか？



中井選手

「元気でした、結構遊び回って、飛び回っているタイプでしたね」

スケートを始めるきっかけとなったのが浅田真央さんという中井選手。



小学4年生の時には、真央さんに直接指導してもらう機会もありました。

Ｑ憧れの浅田真央さんから直接指導してもらったのは覚えていますか？



中井選手

「夢みたいで、憧れの方に教えていただけるっていう機会が本当にうれしかったのを覚えています」

「メンタルも強くなってきた」

かつての取材ではカメラに緊張して上手く技を決められない場面も……



しかし、高校生になりオリンピック前の公式練習では70台の報道陣のカメラを前に大技トリプルアクセルを決めます。



Ｑ緊張の中で試合に臨むときはどのような心持ちなんですか？



中井選手

「やっぱり試合の時はたくさんの歓声だったりもあるので、みんな自分の味方なんだっていう風に捉えるようにしています。（メンタルも）どんどん強くなっていきました」

新潟で印象に残っていることは

Ｑ新潟でのトレーニングで印象に残っていることはありますか？



中井選手

「やはり新潟にいる頃からトリプルアクセルの練習はしていて新潟を出る前に1回だけ着氷したことがあってそれがすごい思い出に残ってます。その経験があったからこそ自信にもなっています」

シニアデビューからまもなくオリンピック出場…華麗なる経歴

Ｑなぜそれだけチャンスを物にできたんですか？



中井選手

「やっぱり今までの練習だったり本当に全力で取り組んできていて相当の自信もあったので本当に毎回の試合が楽しみという気持ちで臨めて、だからうまくいったのかなと思います」



Ｑプレッシャーの中、試合を楽しむのは難しくないですか？



中井選手

「でもやっぱりシニアデビューっていうのもあって初めての試合がたくさんあったので大舞台ってこんなにすごいんだっていう気持ちでいつも挑んでいました」



そして迎えたオリンピック トリプルアクセル見事成功 話題のあのポーズの心境は？

Ｑショートプログラム（SP）の時の心境は？



中井選手

「オリンピックの中で一番ワクワクしていました」



Ｑトリプルアクセルいかがでしたか？



中井選手

「本当に自分の中では結構いいトリプルアクセルを飛べたと思います」



Ｑその後のトリプルルッツ×トリプルトーループ、3回転×3回転の安定感も非常に増しましたね



中井選手

「ちゃんと自信を持って飛べているので、すごい良かったジャンプだと思います」



Ｑジャンプ以外もかなり向上されたって聞いたんですけれども、ジャンプ後の演技はどんなところを心がけましたか？



中井選手

「ジャンプが終わった後も、しっかり感情を込めて踊るようにしていました」



ＱSPの演技後のガッツポーズどんな感じなんですか？



中井選手

「やり切った感じがありました」



Ｑ自己最高得点でSPで首位に立ち、プレッシャーなどいかがでしたか？



中井選手

「やはり最終順位が出たときに自分が1位というのが全然わからないというか、実感できなくて、緊張はしていたんですけど次の日はちゃんと切り替えられました」



Ｑ SPで首位に立って、フリーを2日後に控える中、SPの翌日の公開練習ではSP本番完璧に飛べていたトリプルアクセルが全然タイミングが合っていなかったなっていう印象がありましたが実際いかがでしたか？



中井選手

「やっぱりSPでの疲労感だったり緊張感、感じてなかったんですけどそれが次の日に一気にドッときてしまって、ジャンプもあまりうまくいってない状態だったんですけど、次の日ちゃんと疲れを取ってフリーを迎えたので、ちゃんといつも通りの自分に戻せたかなと思います」



Ｑどう修正していったのですか？



中井選手

「体のケアを一番大事にするようにしていて、やはり色々なところが張ってしまっていて、思うように動かなかったので、しっかりトレーナーさんと一緒にケアをして元通りにしました」



Ｑフリーの演技後の首をかしげるポーズ、全国的に話題になりましたけれどもどのような思いでしたか？



中井選手

「トリプルアクセルが降りられて嬉しかったんですけど、ほんのちょっとしたミスがあったので、ちょっと不安な感じはありました」



Ｑ初めてのオリンピックで銅メダル！改めて振り返ってみて、どんな大会になりましたか？



中井選手

「もう本当に全ての瞬間が素晴らしくて、本当に楽しい時間だったなっていうのを今改めて感じています」

“お姉ちゃんみたい” 銀メダル坂本花織選手との関係は？

Ｑ坂本花織選手と同じ表彰台だったっていうのは、どんな気持ちなんですか？



中井選手

「花織ちゃんの演技をずっと小さい頃からテレビで見ていたので、そんな花織ちゃんと一緒にメダルを取れて同じ表彰台に乗れるというのが本当にうれしかったです」



Ｑ坂本選手とハグをされていましたけど、どういう言葉を交わされましたか？



中井選手

「おめでとうって言ってくれて、かわいいねって言われました」



Ｑ坂本選手はどんな方なんですか？



中井選手

「本当にお姉ちゃんみたいな感じで、いつも優しくて、すごく本当に頼りになっていますね」

“4年後のオリンピックも出場したい” 憧れの中井選手に後輩たちが聞きたいこととは？

中井亜美選手の恩師、渡部泉コーチ、中井選手を本当に誇りだとおっしゃり、

次のオリンピック、その次のオリンピックでも活躍してほしいと話します。



Ｑコーチから次のオリンピック、そしてその次のオリンピックもという言葉もありましたけど、どう受け止めましたか？



中井選手

「そうですね。4年後のオリンピックも出場したいと思っていますし、またその次も出たいと思っているので、しっかりと夢をかなえられるように頑張りたいと思います」

中井選手と同じクラブでフィギュアスケートに励む子どもたちに中井選手への質問を聞きました。



【後輩からの質問① 好きな食べ物は何ですか？】



中井選手

「えっと、アイスクリームがめっちゃ大好きで特に“雪見だいふく”がすっごい大好きで。半分だけ食べたり、毎日は食べないですけど、頑張った日にご褒美で食べたり。ちょっとうまく飛べた日とか」



Ｑちなみに新潟の食べ物で好きなものとかありますか？



中井選手

「お米が本当に大好きで、ミラノにも持って行って食べました」

【後輩からの質問② どうやって可愛くメイクをするの？】



中井選手

「キラキラにするのがすごい好きなので、いろんなところキラキラ可愛くつけたりしてます」



Ｑちなみに演技を華やかに見せるためにもやはりメイクは大切ですか？



中井選手

「そうですね。国際試合に行くときは自分でメイクもしないといけないので、ちっちゃい頃から結構頑張ってメイクをしています」



【後輩からの質問③ オリンピックで緊張しているのに、なんであんなに笑顔で滑れるんですか？】



中井選手

「やはり日常の練習を本当に全力で頑張っていて、だからこそどんどん自信がついていって、本番でこれだけやってきたから絶対にできるという感じでワクワクしてくるので、自然と笑顔が出るというか、楽しくて笑顔になるんだと思います」



【後輩からの質問④ トリプルアクセルを飛ぶときに考えていることは何ですか？】



中井選手

「ネガティブな考えがやっぱり出てきてしまうんですよ、どうしても……なのでなるべく自分自身を強く保つために絶対にできるっていうのをなるべく考えて、あまり余計なことは考えずに絶対に自分は飛べるっていうのだけ考えていつも試合に挑んでいます」

来シーズンは“大人っぽい自分” 新潟県民へメッセージ

Ｑ次のシーズンはどんな中井亜美選手を見せてくれますか？



中井選手

「来シーズンはまた違った自分自身をお届けできたらいいなっていうふうに思っていて、SPはまた新しい曲調に挑戦する予定でタンゴ調の曲なんですけど、少し大人っぽい自分自身を出せていけたらいいなっていう風に思っています」



Ｑ新潟県民の皆さんにメッセージをお願いします！



中井選手

「新潟の皆さん、いつもたくさんの応援ありがとうございます。本当に皆様の応援のおかげで、ここまで来れたと思っています。これからも良い演技をお届けできるよう、全力で頑張ります。応援よろしくお願いします」



※2026年6月11日放送「夕方ワイド新潟一番」より