ヤクルトVS巨人戦に計1万2000人を無料招待！応募は6月14日23時55分まで《都内在学・在勤でも申し込み可能》

東京都のスポーツ推進本部は、プロ野球・東京ヤクルトスワローズのホームゲームに、抽選で計1万2000人を無料で招待します。

都内在住・在学・在勤の人が対象。招待試合は、7月14日（火）・15日（水）・16日（木）の読売ジャイアンツ戦です。

外野指定席での観戦

各日、2000組・4000人（ホーム・ビジター各1000組・2000人ずつ）を無料招待します。

座席の種類は、「ホーム側（スワローズ側）」と「ビジター側（ジャイアンツ側）」の2種類があり、どちらも外野指定席です。当選者は、外野指定席A・B・C1・C2・C3のいずれかの指定席が当たります。

抽選応募期間は6月14日23時55分まで。スポーツ推進本部のウェブページから申し込めます。

当選者のみ、16日17時ごろに、応募時に入力したメールアドレス宛に当選メールが届きます。当選者は30日までに、メール内にある「スワチケ」キャンペーン限定ページにて、チケットの発券手続きを完了させてください。手続きにあたって、「スワローズID会員登録（無料）」が必要になります。

都民だけでなく、在学・在勤の人も申し込めるので、多くの人にチャンスがあります。なお、小学生は保護者の同伴が必要です。

開催場所は明治神宮野球場（東京都新宿区霞ケ丘町3-1）。試合開始は3日間とも18時からです。

詳細ならびに申し込みはスポーツ推進本部のウェブページから。

※画像は推進本部のウェブページより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）