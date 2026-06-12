女優でフィギュアスケーターの本田望結（22）は6月8日に自身のInstagramを更新し、ピラティス中の近影を公開した。投稿では「生活に欠かせないピラティス！」とつづり、指導する先生たちへの感謝も記した。「継続は力なり」と添え、日々のトレーニングに取り組む様子を伝えている。

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公開された写真では、淡いグリーンのTシャツに黒のレギンスを合わせた本田が、ピラティスマシンの上で笑顔を見せている。別カットでは、マシンを使ってエクササイズに励む動画や、黒のブラトップ姿のショットもあり、継続して体づくりに向き合う姿が印象的だ。自然な笑顔と引き締まった雰囲気に、大人っぽさを感じる投稿となっている。

【画像】マシンの上で笑顔を見せる本田（画像は本田望結公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「すごいですね どんどんトレーニング動画も出してほしいです」「美意識高いからほんといい女性になったね」「いやー、ダイエット頑張ったね。更に綺麗になった」「ピラティスですか～。そして3枚目がsexy」といった声が寄せられている。