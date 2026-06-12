年金は繰り上げ受給がお得、ということを聞いたことがあるかもしれません。しかし、実際にはどうなのでしょうか。フィナンシャルプランナーの長尾義弘さんは、老後の不安は、じつはその多くが“幻想”だといっています。長尾さんの著書『老後不安は「思い込み」が9割』（青春出版社）から、定年後のお金の使い方、老後資金の活用の仕方など、老後不安の解消法を紹介します。

会社員が60代に年金を増額する方法とは

会社員のケースを見ていきましょう。

テーマは「繰下げ受給」と「70歳まで厚生年金に入る」という話です。

年金って、基本は65歳から受け取れるもの、というイメージがありますよね。

でも公的年金は、60歳から75歳までの間なら、自分で受け取り時期を選べます。

60歳から65歳の間に前倒しで受け取るのが「繰上げ受給」。66歳から75歳まで遅らせて受け取るのが「繰下げ受給」です。

繰上げるとどうなるか。当然ですが、もらえる金額は減ります。減額は1年につき0.4％（昭和37年4月2日以降生まれの人）。60歳まで前倒しすると、最大で24％減ります。

そして大事なのは、減らされた金額は一生そのまま、ということです。長生きすればするほど「しまった……」となるリスクが高い。だから私は、繰上げ受給はあまりおすすめしていません。

一方、繰下げ受給はどうか。これはシンプルに、増えます。

年8.4％ずつ増えていきます。70歳まで遅らせると42％増。75歳までなら、なんと84％増です。

たとえば、65歳からの年金が年180万円（月15万円）だとしましょう。

70歳まで繰下げると、年255.6万円（月21.3万円）。

75歳まで繰下げると、年331.2万円（月27.6万円）。

けっこうインパクトありますよね。

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