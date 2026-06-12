FRUITS ZIPPER松本かれん×CUTIE STREET桜庭遥花によるユニット“PiKi”が新曲リリース決定！新ビジュアル＆ジャケット写真公開

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FRUITS ZIPPER松本かれんとCUTIE STREET桜庭遥花によるユニット“PiKi”の新曲「Twilight Twilight」が、6月19日0時より配信リリースされることが決定。同時にPiKiの新ビジュアルとジャケット写真も公開された。

■ピンクのドリーミーなビジュアルが新曲のムードを象徴

新ビジュアルは、レトロな雰囲気を感じさせるピンクのサテンドレスと大きなリボンが特徴的。

ジャケット写真は、ピンクを基調とした柔らかな花びらの中に、大きな瞳が印象的に描かれたデザイン。ドリーミーな世界観が新曲のムードを象徴する仕上がりとなっている。

6月12日からPre-add/Pre-save（配信予約）の受付もスタート。Apple MusicまたはSpotifyにて配信予約をした人には「スペシャル待受画像」がプレゼントされる。

■リリース情報

2026.06.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Twilight Twilight」

■関連リンク

PiKi OFFICIAL SITE

https://piki.asobisystem.com/

FRUITS ZIPPER OFFICIAL SITE

https://fruitszipper.asobisystem.com/

CUTIE STREET OFFICIAL SITE

https://cutiestreet.asobisystem.com/