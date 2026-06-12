◇第110回日本陸上競技選手権大会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

日本陸上競技選手権大会の1日目は12日、男子3000m障害の決勝が行われ、Hondaの青木涼真選手が3連覇を果たしました。

レースでは小原響選手(GMO)が度々前を奪う展開に。それでも青木選手が抜き返し、ゴール手前ではデッドヒートを繰り広げたすえ、僅差のレースを制しました。青木選手のゴールタイムは8分18秒63となっています。

これで3連覇を果たした青木選手。「ラストの水濠くらいで勝負を決められるようにと思ったんですけど、小原くんがすごい良い状態で。最後は負けられないというか、3連覇もかかってますし。僕たちHondaはチームで日本選手権に挑んでいるので、僕の結果がまた明日明後日続く選手たちにいい影響を与えられるようにと思って力を振り絞りました」と振り返ります。

さらに、これでアジア大会代表も内定。「前回の東京世界陸上の切符を逃してしまったので、なんとか日本で行われる国際大会に出場したいと思っていた」とし、「ここから先の練習とレースの組み方もうまくいくようにできる、良いレースになった」と振り返りました。