「陸上・日本選手権」（１２日、パロマ瑞穂スタジアム）

女子１００メートル障害準決勝が行われ、日本記録保持者の福部真子（３０）＝日本建設工業＝が大会記録の１２秒７２（向かい風０・２メートル）の準決勝１組１位、全体トップで決勝進出を決めた。２５年世界選手権代表の中島ひとみ（３０）＝長谷川体育施設＝は１２秒７７（追い風０・２メートル）の準決勝２組１位、全体２位で通過。昨年覇者の田中佑美（２７）＝富士通＝は１２秒８８の１組３位でファイナルに進んだ。青木益未（七十七銀行）が１２秒７９で１組２位に入った。

福部は力強く後半抜け出してフィニッシュ。圧巻の走りをみせた。中島もスタートから一気に抜けだし、後続を突き放してゴールを駆け抜けた。

悲願の初優勝を狙う中島は「今季パッとしおない走りが多かったんですが、やっと新しい形の中で追い求める走りができるようになってきた。思うようなタイムではなかったんですけど、決勝でしっかりタイムを狙っていきたい。この場所で獲りたいなって思います」と、頂点を見据えた。

史上最高レベルの決勝は１３日に行われる。