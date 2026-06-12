「川口記念・Ｇ２」（１２日、川口）

３日目８Ｒで片野利沙（３３）＝川口・３２期＝が会心のレースを見せた。１０線３枠からコンマ０４のトップＳ。１周４角でまくりで先頭に立ってそのままゴールを駆け抜けた。「Ｓ勝負だった。Ｓが切れて良かった」と快勝に笑顔がこぼれた。仕上がりも上々で「川原（剛＝川口）さんのアドバイスをもらって、ヘッド周りをやってすごく良かった。直線の行き方が良くなり、向きが変わりやすくなった。一番スムーズに回れた」と手応えをつかむ。

それ以上に湿走路が苦手な片野にとっては走路が乾いたことが大きかった。１Ｒの試走が行われる１４時２０分頃は大雨で、試走を遅らせたくらいだったが、レースが始まると雨はやみ、走路状態は改善されていった。「試走は濡れていて気持ち悪かったが、レースでは関係がなかった。これが一番でかい」。梅雨時でもあり、晴天を願って東京・高円寺にある「気象神社」に参拝してきたという。その御利益もあり、好条件の下で準決勝進出を決めた。「やっても電気くらい。タイヤはきょう（３日目）のもので」と準決勝を見据えていた。