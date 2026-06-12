熊本県営野球場の移転、再整備で新たな動きです。



誘致合戦が盛り上がる中、新たに上益城郡甲佐町が誘致に手を上げました。



■玉名市 藏原隆浩市長「手を挙げないということは考えられない」



■菊陽町 小牧裕明副町長「ぜひ菊陽町に野球場を誘致」



■熊本市でも…

「我が街に野球場を！」と白熱する誘致合戦。



12日に新たに名乗りを上げたのが甲佐町です。



■甲佐町 甲斐高士町長「人口減少が進んでいる地域一帯に、交流拠点の核となるような県の施設を誘致する考えはないのかと、問題提起も込めて提案に手を挙げたいと思っています」

候補地は甲佐町田口の、いわゆる田口台地。



収容人数3万人の野球場と、5000台程度が可能な駐車場を想定しています。また、近隣の駅からシャトルバスの運行も検討しています。

■甲佐町民「実現すれば夢のような話。甲佐町のいいところをいっぱい発信するチャンスになると思う」



■甲佐町民「（県営野球場は）思い出の地なので、甲佐に来てもらったら盛り上がるので町長にも頑張ってほしい」



これまでの菊陽町、熊本市、玉名市に、甲佐町も加わってさらに加熱しそうな誘致合戦。



熊本県への誘致案の提出期限は7月24日。候補地は9月以降に決まる見通しです。