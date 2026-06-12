現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が12日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。6月7日に出演したTBS「サンデーモーニング」（日曜前8・00）で、阪神・森下翔太外野手（25）が6日の楽天戦（甲子園）で、球審への暴言でプロ初の退場処分を受けたことについてコメントしたが、自身のチャンネルでさらに詳しく話した。

番組内で落合氏は真鍋球審を「1回ストライクをとったコースというのはゲームが終わるまでそこをとり続けるという審判。バラけない審判なの。だから優秀だっていうふうに言われてiるんでね」と説明していた。

「その都度ジャッジが変わるっていうのを“バラける”って言うんだ。取ったら最後まで取る、取らなかったら最後まで取らないっていうのが“バラけない審判”」

その日によって審判もストライク、ボールゾーンに多少の誤差が生じることはある。落合氏は「審判によっては5回、6回まではきちんと取るけども、7回以降、試合が一方的になれば（ストライクゾーンが）広くなったり。逆に競ってくる試合になると狭くなったりという審判は中にはいる。インサイドの好きな審判。外（コース）の好きな審判。高めの好きな審判、低めの好きな審判はいる」とそれぞれ特徴がある。

その対応方法として「きょうの審判はこういう特徴があるから、これを気をつけてやらなきゃいけないんだという知識はバッターもピッチャーも大事になってくる」と経験と予習の大切さをあげた。

退場処分を受けた森下へのアドバイスとして「まだあるかと聞けばいい」と自身が現役時代に行ってきたストライクゾーンの確認方法を参考に挙げた。

「“今のいっぱい（ギリギリ）ですか？”って言えば、審判は“いっぱいだ”って言う。“まだありますか？”って聞いて、あるんだったら“まだある”っていう。ツーストライク取られたら、じゃぁちょっと広めに待とう」と自身のストライクゾーンを広めに対応したことを明かした。

「バッターでも審判でも見間違いはある。それは人間だから。300球くらいのボール数を審判は1試合で見るわけだから。ボールをストライクって言ったら下手くそじゃなくて、（同じコースを）取り続けられるかどうかというところに審判の優秀さが出てくる」と“バラけない審判の”重要性を説いた。