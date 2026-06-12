故松田優作さんの妻で女優の松田美由紀（64）が12日、インスタグラムを更新。9日に86歳で亡くなった、女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんを追悼した。

松田は「中村玉緒さんが、お亡くなりになったと知りました」と訃報に触れ、「勝新太郎さんとは、生前とてもよくして頂き、優作が亡くなった後も法事で『自分の為だけに使いなさい。』と大金を突然頂き、家族を助けて頂いたり、フランスの画家バルティスさんが東京にいらした時も、『優作の代わりに連れて行ってやるな』とお会いさせてくださったり、夢の様な事を経験させて頂きました」と、中村さんの夫で97年に亡くなった勝新太郎さんにまつわるエピソードをつづった。

勝さんに肩を抱かれた玉緒さんのツーショットをアップ。「玉緒さんとはお会いした事は無かったですが、お手紙を書かせて頂きましたら、優しいお言葉を頂きました」といい、「玉緒さんが亡くなって、なんだか、私の中で一つの歴史が終わったみたいで、とても寂しいです。私の人生で、多分歴史に残る本当に楽しかった時間を頂いたので、とてもとても感謝しています」としのんだ。

「毎日の日常に、そんなにびっくりするような事はないけど、勝さんは本当に幸せを配る方でした。だからこその玉緒さんが強く支えられていたんだと思います」と松田。「玉緒さん。優作と勝さんによろしくお伝えくださいね」と語りかけるようにつづり、「心からご冥福をお祈りします」と悼んだ。